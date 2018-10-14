Закрутились стропы: парашютист упал с 800 метров в Адыгее

Опытный парашютист разбился в воскресенье во время прыжка с парашютом. О трагедии сообщается в Twitter регионального Следственного комитета.

В сообщении добавляется, что парашютисту недавно исполнился 61 год, на его счету более 11 тысяч прыжков. По словам очевидцев, причиной трагедии стало закручивание строп.

Прыжок был совершен с борта самолета Л-410. На высоте 800 метров у парашютиста закрутило стропы. Запасной парашют не раскрылся. Мужчина погиб мгновенно.

Инцидент произошел в районе адыгейского поселка Энем. По факту гибели спортсмена проводится проверка.