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14 октября 201818:33

По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

Станислав Красильников/ТАСС

Защитник самарских "Крыльев Советов" Георгий Тигиев стал еще одним футболистом, который в ночь с субботы на воскресенье был задержан сотрудниками полиции из-за вождения в нетрезвом виде. Сообщается о подозрении наркотического опьянения.

Сообщается о подозрении наркотического опьянения, поскольку результаты медицинского освидетельствования выявили в организме футболиста остатки амфетамина, сообщает НТВ. При задержании Тигиев вел себя не в пример своему коллеге по "Крыльям" Евгению Башкирову.

"Если Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осозновая свою вину, то Тигиев включил режим "Мамаева-Кокорина": хамил, матерился и угрожал своими связями и высокими покровителями", — сказал сотрудник организации "Ночной патруль" в общении с телекомпанией.

Напомним, что ранее за вождение в нетрезвом состоянии был пойман еще один футболист "Крылышек" Евгений Башкиров. Уровень алкоголя в его крови превышал норму в три раза.

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