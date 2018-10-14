ФРГ уничтожила все, что в ГДР было хорошего
На бывшей улице Ленина в городке Ошерслебен есть музей. За вход денег не берут. Если вы вдруг соскучились по ГДР, то вам – сюда, в выцветшее и слегка проржавевшее социалистическое прошлое, собранное в одном месте с миру по нитке.
"Когда я вижу выставленные здесь экспонаты, у меня мурашки идут по коже. Газеты, игрушки — все это связано с очень приятными воспоминаниями", — говорит одна из немок.
Эти воспоминания могут посетить не только человека, выросшего в Восточной Германии, но и бывшего советского ребенка, наталкивающегося среди портретов руководителей и переходящих знамен соцсоревнования на игрушки своего детства. Все о ней мечтали, а у кого-то она даже была — железная дорога, сделанная в ГДР. Вот цель стратегических накоплений советской семьи — немецкая стенка и мягкая мебель, вот временами дефицитные колготки и стиральный порошок. На немцев большее впечатление производит имитация школьного класса с коллекцией учебников, манекен пионера-тельмановца — сама усидчивость и дисциплина.
Штефан Франке привел в музей сына и дочь. "Сегодня очень модными стали уроки правописания, когда дети пишут так, как слышат. Я как отец считаю этот подход полным бредом. Я переживаю за будущее своих детей. Неважно, к какому социальному слою вы относитесь, те, кто здраво мыслят, понимают это. В ГДР такого не было, у нас были четкий порядок, структура. Если быть честным, я бы стену построил в два раза выше, чтобы с запада к нам никто не приезжал», — признается Штефан.
Но стена рухнула, и они приехали — с ласковыми речами, большими обещаниями и со своими деньгами. Канцлер ФРГ Гельмут Коль говорил, что двигателем воссоединения Германии станет не месть, а примирение, но получилось по-другому.
Никто из граждан ГДР, людей далеких от органов госбезопасности и партии, не был готов к тому, что под трескотню о декоммунизации их вышвырнут с работы, равно как последний руководитель ГДР Эгон Кренц не ожидал, что его реально посадят.
"Картина ГДР в Западной Германии всегда формировалась под влиянием антикоммунизма. С этой картиной мира начали действовать, они считали, что в ГДР все связаны с государством, а тот, кто имел какое-то отношение к государству, должен быть исключен. Они добивались следующего: все то, что происходило на востоке, не было легитимным. Единственным легитимным образованием была Западная Германия", — рассказал Эгон Кренц.
"Экономика? Предприниматели высосали все соки из востока. Западные немцы все здесь сломали. Разумеется, были предприятия в тяжелом состоянии, которые оставалось только закрыть, потому что за ними многие годы никто не следил. Это происходило во всей экономике после объединения", — отметил Майк Зилабецки, владелец Музея ГДР.
И ведь было что ломать. Свой музей Зилабецки устроил в бывшей фабричной проходной. Рабочие цеха тоже выкуплены, но там ничего не происходит: тишина и битые стекла. В ГДР здесь делали насосы, которые отправляли на экспорт в Союз и другие страны СЭВ. Было время.
Важная часть социалистической кооперации в рамках Совета экономической взаимопомощи. Здесь производят почти все — от иголок до станков, от кроссовок до микроэлектроники. ГДР — витрина социализма. Прежде чем выносить скептические суждения на этот счет, нужно вспомнить, что восточные немцы подняли свою экономику практически с нуля.
После войны все осталось на Западе: главная экономическая и ресурсная база Рур, тяжелая промышленность, химической производство, машиностроение, которое союзники бомбили выборочно, старательно облетая предприятия с собственным капиталом, например, заводы Opel. Для запада был "план Маршалла", кадровые проблемы решались через привлечение бывших нацистов. Уже в начале 1951-го американцы освободили Альфреда Круппа – «главного кузнеца Рейха», и он чувствовал себя очень хорошо, восстановив полный контроль над семейными деньгами и заводами.
Земли, ставшие за тем ГДР, пострадали от войны ощутимее: промышленность и транспорт уничтожены практически целиком, то, что осталось дезинтегрировано. Колоссальные репарации: в СССР вывозились не только машины и станки, но даже рельсы. Западные немцы работали очень много, восточные — еще больше. К середине 50-х по темпам роста ГДР обогнала ФРГ. Тем обиднее, что даже в немногочисленные уголки на востоке, которые все-таки пощадила война, разруха пришла после объединения Германии.
Бывший автозавод Robur в Циттау. Здесь собирали малотоннажные грузовики, которые работали в СССР, Анголе и на Кубе. Много где. В год выпускали по 8000 тысяч машин. В 1997-м предприятие приказало долго жить, несколько тысяч человек выкинули на улицу. Невидимая рука рынка оставила после себя вполне реальные руины. В заводском дворе — несколько старых автобусов и грузовиков — фирма ABS Robur занимается ремонтом из оставшихся запчастей. Смешные, но не лишенные харизмы машинки, конечно, не имели шансов против продукции западных автогигантов.
"Наша большая проблема заключалась в том, что наши люди не знали, как правильно подойти к процессу, потому что они не были знакомы с рыночной системой. Они не знали, что на них надвигается. Нам тогда обещали цветущие ландшафты, где-то мы их увидели, но не все нашли работу, не все зарабатывают приличные деньги",- сказал инженер компании ABS Robur Петер Хойер.
Петер Хойер — один из немногих, кто еще работает на Robur. Все происходило на его глазах. После объединения народные предприятия передавали в государственную организацию Treuhand, которая предлагала западным концернам проинвестировать в промышленность бывшей ГДР. В Циттау приезжали представители концернов Deimler и Mann, но брать отказались — хлопотно, по деньгам дешевле заграницей. Да, народ один, но табачок врозь — это стало приговором, который был вынесен практически всем автопроизводителям ГДР.
"Если бы они хотели, они бы открыли новый автозавод не в Мексике или в Польше, а здесь. Но они хотят, чтобы все оставалось на низком уровне", — считает Герд Кайзер, доктор исторических наук, бывший сотрудник научной редакции Центрального телевидения ГДР.
Нынешний хозяин бывшего завода и рад бы переделать его под торговый центр, но по финансам не осилить. Купил после банкротства, думал открыть электростанцию на рапсовом масле, соблазнились на обещания субсидий. Потом власти признали рапс неэкологичным и про помощь тоже забыли. И бросить нельзя — приходится платить налоги на землю и отбиваться от исков за неприглядное состояние фасадов: здание — памятник архитектуры.
С крыши одного из цехов открывается вид на весь Циттау, который портят только другие цеха и их сосед — бывший пивзавод. С ним — та же самая история. Такие живописные развалины спустя 28 лет после объединения можно найти в каждом восточногерманском городе. Но здесь сложилось такое соседство, что нарочно не придумаешь.
Чем всегда гордились и восточные и западные немцы? Своими машинами и своим пивом. И есть определенная логика в том, что в Циттау на одной улице, в одном ряду стоят разорившая пивоварня, обанкротившийся автозавод и действующий офис радикально-оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".
Чуть больше чем через три недели Германия будет отмечать 29-летие падения Берлинской стены. Она рухнула мгновенно, в одну ночь 9 ноября, сметенная политической волей немцев с обеих ее сторон. И тем, кто был с восточной ее стороны, теперь предстоит неопределенно долго наблюдать руины своих заводов, на которые действуют куда менее значительные силы: воды, ветра и гравитации.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
- Украинских военных поздравили роликом с ополченцами Донбасса
- Самолет влетел в толпу при посадке в Германии
Самое читаемое
-
Журналист записал свое убийство на часы и отправил видео невесте
- Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым
- Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео
- "Жутко и странно": обнаружена могила "ребенка-вампира"
- В Подмосковье собаки насмерть загрызли свою хозяйку-заводчицу
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Вне игры: с кем проведут ближайшие два месяца Кокорин и Мамаев
- БКЛ: Собянин рассказал о новой аббревиатуре
- Подмосковье приводит в порядок дороги
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"