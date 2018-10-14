Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 октября 201822:40 Михаил Антонов

ФРГ уничтожила все, что в ГДР было хорошего

На бывшей улице Ленина в городке Ошерслебен есть музей. За вход денег не берут. Если вы вдруг соскучились по ГДР, то вам – сюда, в выцветшее и слегка проржавевшее социалистическое прошлое, собранное в одном месте с миру по нитке.

"Когда я вижу выставленные здесь экспонаты, у меня мурашки идут по коже. Газеты, игрушки — все это связано с очень приятными воспоминаниями", — говорит одна из немок.

Эти воспоминания могут посетить не только человека, выросшего в Восточной Германии, но и бывшего советского ребенка, наталкивающегося среди портретов руководителей и переходящих знамен соцсоревнования на игрушки своего детства. Все о ней мечтали, а у кого-то она даже была — железная дорога, сделанная в ГДР. Вот цель стратегических накоплений советской семьи — немецкая стенка и мягкая мебель, вот временами дефицитные колготки и стиральный порошок. На немцев большее впечатление производит имитация школьного класса с коллекцией учебников, манекен пионера-тельмановца — сама усидчивость и дисциплина.

Штефан Франке привел в музей сына и дочь. "Сегодня очень модными стали уроки правописания, когда дети пишут так, как слышат. Я как отец считаю этот подход полным бредом. Я переживаю за будущее своих детей. Неважно, к какому социальному слою вы относитесь, те, кто здраво мыслят, понимают это. В ГДР такого не было, у нас были четкий порядок, структура. Если быть честным, я бы стену построил в два раза выше, чтобы с запада к нам никто не приезжал», — признается Штефан.

Но стена рухнула, и они приехали — с ласковыми речами, большими обещаниями и со своими деньгами. Канцлер ФРГ Гельмут Коль говорил, что двигателем воссоединения Германии станет не месть, а примирение, но получилось по-другому.

Никто из граждан ГДР, людей далеких от органов госбезопасности и партии, не был готов к тому, что под трескотню о декоммунизации их вышвырнут с работы, равно как последний руководитель ГДР Эгон Кренц не ожидал, что его реально посадят.

"Картина ГДР в Западной Германии всегда формировалась под влиянием антикоммунизма. С этой картиной мира начали действовать, они считали, что в ГДР все связаны с государством, а тот, кто имел какое-то отношение к государству, должен быть исключен. Они добивались следующего: все то, что происходило на востоке, не было легитимным. Единственным легитимным образованием была Западная Германия", — рассказал Эгон Кренц.

"Экономика? Предприниматели высосали все соки из востока. Западные немцы все здесь сломали. Разумеется, были предприятия в тяжелом состоянии, которые оставалось только закрыть, потому что за ними многие годы никто не следил. Это происходило во всей экономике после объединения", — отметил Майк Зилабецки, владелец Музея ГДР.

И ведь было что ломать. Свой музей Зилабецки устроил в бывшей фабричной проходной. Рабочие цеха тоже выкуплены, но там ничего не происходит: тишина и битые стекла. В ГДР здесь делали насосы, которые отправляли на экспорт в Союз и другие страны СЭВ. Было время.

Важная часть социалистической кооперации в рамках Совета экономической взаимопомощи. Здесь производят почти все — от иголок до станков, от кроссовок до микроэлектроники. ГДР — витрина социализма. Прежде чем выносить скептические суждения на этот счет, нужно вспомнить, что восточные немцы подняли свою экономику практически с нуля.

После войны все осталось на Западе: главная экономическая и ресурсная база Рур, тяжелая промышленность, химической производство, машиностроение, которое союзники бомбили выборочно, старательно облетая предприятия с собственным капиталом, например, заводы Opel. Для запада был "план Маршалла", кадровые проблемы решались через привлечение бывших нацистов. Уже в начале 1951-го американцы освободили Альфреда Круппа – «главного кузнеца Рейха», и он чувствовал себя очень хорошо, восстановив полный контроль над семейными деньгами и заводами.

Земли, ставшие за тем ГДР, пострадали от войны ощутимее: промышленность и транспорт уничтожены практически целиком, то, что осталось дезинтегрировано. Колоссальные репарации: в СССР вывозились не только машины и станки, но даже рельсы. Западные немцы работали очень много, восточные — еще больше. К середине 50-х по темпам роста ГДР обогнала ФРГ. Тем обиднее, что даже в немногочисленные уголки на востоке, которые все-таки пощадила война, разруха пришла после объединения Германии.

Бывший автозавод Robur в Циттау. Здесь собирали малотоннажные грузовики, которые работали в СССР, Анголе и на Кубе. Много где. В год выпускали по 8000 тысяч машин. В 1997-м предприятие приказало долго жить, несколько тысяч человек выкинули на улицу. Невидимая рука рынка оставила после себя вполне реальные руины. В заводском дворе — несколько старых автобусов и грузовиков — фирма ABS Robur занимается ремонтом из оставшихся запчастей. Смешные, но не лишенные харизмы машинки, конечно, не имели шансов против продукции западных автогигантов.

"Наша большая проблема заключалась в том, что наши люди не знали, как правильно подойти к процессу, потому что они не были знакомы с рыночной системой. Они не знали, что на них надвигается. Нам тогда обещали цветущие ландшафты, где-то мы их увидели, но не все нашли работу, не все зарабатывают приличные деньги",- сказал инженер компании ABS Robur Петер Хойер.

Петер Хойер — один из немногих, кто еще работает на Robur. Все происходило на его глазах. После объединения народные предприятия передавали в государственную организацию Treuhand, которая предлагала западным концернам проинвестировать в промышленность бывшей ГДР. В Циттау приезжали представители концернов Deimler и Mann, но брать отказались — хлопотно, по деньгам дешевле заграницей. Да, народ один, но табачок врозь — это стало приговором, который был вынесен практически всем автопроизводителям ГДР.

"Если бы они хотели, они бы открыли новый автозавод не в Мексике или в Польше, а здесь. Но они хотят, чтобы все оставалось на низком уровне", — считает Герд Кайзер, доктор исторических наук, бывший сотрудник научной редакции Центрального телевидения ГДР.

Нынешний хозяин бывшего завода и рад бы переделать его под торговый центр, но по финансам не осилить. Купил после банкротства, думал открыть электростанцию на рапсовом масле, соблазнились на обещания субсидий. Потом власти признали рапс неэкологичным и про помощь тоже забыли. И бросить нельзя — приходится платить налоги на землю и отбиваться от исков за неприглядное состояние фасадов: здание — памятник архитектуры.

С крыши одного из цехов открывается вид на весь Циттау, который портят только другие цеха и их сосед — бывший пивзавод. С ним — та же самая история. Такие живописные развалины спустя 28 лет после объединения можно найти в каждом восточногерманском городе. Но здесь сложилось такое соседство, что нарочно не придумаешь.

Чем всегда гордились и восточные и западные немцы? Своими машинами и своим пивом. И есть определенная логика в том, что в Циттау на одной улице, в одном ряду стоят разорившая пивоварня, обанкротившийся автозавод и действующий офис радикально-оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".

Чуть больше чем через три недели Германия будет отмечать 29-летие падения Берлинской стены. Она рухнула мгновенно, в одну ночь 9 ноября, сметенная политической волей немцев с обеих ее сторон. И тем, кто был с восточной ее стороны, теперь предстоит неопределенно долго наблюдать руины своих заводов, на которые действуют куда менее значительные силы: воды, ветра и гравитации.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:01

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

20:54

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

20:52

Россия победила Турцию в Лиге наций

20:31

Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

19:57

Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

19:28

У Киево-Печерской Лавры задержали около ста человек

19:20

Сборная России вышла вперед в матче с Турцией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

2 часа назад
Россия победила Турцию в Лиге наций

Россия победила Турцию в Лиге наций

2 часа назад
Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

2 часа назад
Brexit: ключевые вопросы не решены

Brexit: ключевые вопросы не решены

1 час назад
ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

3 часа назад
Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

2 часа назад
29-летний мужчина напал на врача скорой в Санкт-Петербурге

29-летний мужчина напал на врача скорой в Санкт-Петербурге

1 час назад
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

1 час назад
Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

1 час назад
Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

3 часа назад
Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

3 часа назад
Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

5 часов назад
Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

1 час назад
Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

1 час назад
Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

1 час назад
Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

1 час назад
Донбасс не поддерживает Филарета

Донбасс не поддерживает Филарета

2 часа назад
Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

2 часа назад
Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

2 часа назад
Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

3 часа назад
Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

3 часа назад
Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

4 часа назад
Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

4 часа назад
Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

4 часа назад
Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

5 часов назад
Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

5 часов назад
Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

5 часов назад
По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

5 часов назад
Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

5 часов назад
Трамп возмущен намеками на его симпатию к рабовладельцам

Трамп возмущен намеками на его симпатию к рабовладельцам

5 часов назад
Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

5 часов назад
Пилоты сумели посадить Boeing во время шторма в Бристоле

Пилоты сумели посадить Boeing во время шторма в Бристоле

6 часов назад
В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

6 часов назад
Панина не наказали за езду по пешеходной улице

Панина не наказали за езду по пешеходной улице

6 часов назад
Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп может уволить главу Пентагона

7 часов назад
Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

7 часов назад
Хокинг боялся суперлюдей

Хокинг боялся суперлюдей

8 часов назад
Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

8 часов назад
Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

11 часов назад
Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

12 часов назад
В России определили машины, которые меньше дешевеют

В России определили машины, которые меньше дешевеют

12.10.2018 16:06
Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

8 часов назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

13.10.2018 11:15
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

13.10.2018 11:10
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

13.10.2018 10:57
"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

11.10.2018 13:32