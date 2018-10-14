Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест
13 октября в Калифорнии, на православном кладбище Форт-Росс, было большое событие в память об общей истории России и Америки. Открыт поклонный крест. На фоне общей русофобии, царящей в США, сюжет вдохновляющий.
Возле возведенного поклонного православного креста звучит древняя ритуальная песня индейцев племени кашайа-помо. Их предки более 200 лет назад встретили на этих берегах русских моряков с Аляски, которые и основали на территории современной Калифорнии русскую крепость Форт-Росс и взяли под защиту местных индейцев. С тех пор сохранились и поселение, и кладбище, и дух взаимного уважения между народами, который — говорили на церемонии — особенно нужен сегодня.
На деревянных крестах нет табличек, но известно, кто здесь захоронен. Много русских имен и фамилий. Поклонный крест обращен прямо на крепость и установлен в таком месте, где его хорошо видно со всех сторон, так что путники не могут его не заметить.
Никак не спутать и сигнал, который посылают власти Калифорнии. В тот момент, когда Россию в чем только ни обвиняют, губернатор штата Джерри Браун поддержал посла Анатолия Антонова в том, чтобы установить здесь крест и вообще всецело развивать Форт-Росс. Показательно, что глава штата решил лично приехать на церемонию.
- Вы не боитесь того, что скажут политики в Вашингтоне по поводу вашего сотрудничества с Россией?
- Нет, у меня очень большая поддержка в Калифорнии, и я во власти дольше, чем большинство других американских политиков. Я знаю, что нужно, а нужно меньше риторики, больше понимания и диалога. В мире очень много нестабильности — не только в отношениях наших стран, но в других местах: Европа, Южная Америка, Азия. Мы живем в век беспорядка. А потому важно, чтобы две державы, обладающие крупнейшими арсеналами ядерного оружия, смогли найти самые большие возможности для сотрудничества в духе взаимного уважения. И двигались бы вперед вместо истерического навешивания ярлыков, — убежден Джерри Браун.
Несколько раз в неделю с экскурсиями в Форт-Росс привозят американских школьников, которых знакомят с прошлым этой земли. В общей истории России и США политики ищут и находят опору для развития отношений. Скоро при участии губернатора Калифорнии состоится форум "Форт-Росс", на котором совместные проекты будут обсуждать бизнесмены двух стран. Диалог, который жестко блокируется в Вашингтоне на федеральном уровне, получается развивать на региональном.
Российский флаг развевается среди других за сотни километров от Форта-Росс, в калифорнийском городе Монтерей. В Мидлберийском институте в Монтерее готовят специалистов по международным отношениям, тех, кто через год -два сядут за стол переговоров. И наверняка с российскими коллегами, ведь особенно подробно здесь изучают вопросы стратегических вооружений и ядерного нераспространения. А потому здесь понимают всю опасность нынешнего положения дел, когда нет не только договоренностей, но даже и обсуждения проблем. Вашингтон по-прежнему держит закрытыми почти все каналы связи.
"Реального диалога сейчас нет. И первый шаг — его запустить на уровне военных двух стран, чиновников Министерства энергетики, Государственного департамента. Это должно стать обычным делом", — считает Уильм Поттер, профессор института.
Пока же российский посол, даря студентам символические подарки, на всякий случай поясняет: это майки, и опасаться нечего.
Страсти накалены до предела. До промежуточных выборов в Конгресс, которые в конечном итоге могут стоит Дональду Трампу президентского кресла, — три недели. Вовсю разыгрывается карта сговора с Россией и женская карта. На американские телеэкраны вновь вернулась побежденная Хиллари Клинтон.
Не меркнет и специфическая слава порноактрисы и теперь уже писателя Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что у нее были отношения с президентом США. Австралийские телевизионщики сняли про нее целый фильм.
Всему этому Дональд Трамп противопоставляет то, что однажды уже блестяще сработало, — личные выступления в разных штатах. Недавно он побывал в Канзасе, Айове и Пенсильвании и эмоционально агитировал за республиканцев.
"Не давайте спички пироману! Не давайте власть в руки озлобленной шайке леваков! Вот в кого превратились демократы. Они превратились в экстремистов. Откровенно говоря, я бы опасался за всех, приди они к власти. Они с приветом", — заявил Трамп.
Каждое слово, а тем более действие сейчас может стоить голосов избирателей. А потому есть надежда, что российско-американский диалог сдвинется с мертвой точки после выборов в Конгресс 6 ноября.
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