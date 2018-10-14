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14 октября 201819:52

Российские футболисты обыгрывают Турцию после первого тайма

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сборная России по футболу обыгрывает команду Турции в рамках третьего тура Лиги наций. Встреча проходит на олимпийском стадионе "Фишт". На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу российских футболистов.

Автором единственного гола стал защитник России Роман Нойштедтер, который на 20-й минуте подкараулил отскок от штанги после удара Георгия Джкиии и поразил уже пустые ворота турецкой сборной — вратарь просто не успевал реагировать на добивание. Для самого игрока обороны этот гол стал первым за Россию.

Игровое преимущество на протяжении большей части матча было на стороны подопечных Станислава Черчесова. Россияне раз за разом создавали острые моменты, но реализовать получилось только один. В свою очередь турецкие футболисты также не оставались в долгу и в редких контратаках отвечали "уколами", но на гол они не наиграли.

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