Стартовали вторые "Лидеры России"
Стартовал второй Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры России". Конкурс действует в рамках проекта "Россия — страна возможностей". Прием заявок продлится до 24 октября, а его итоги подведут в марте. Вообще же в этом году правила конкурса серьезно изменились. Во-первых, предельный возраст участников увеличился с 50 до 55 лет. Во-вторых, расширяется география участников. Теперь заявки на конкурс принимаются не только от жителей России, но и из-за рубежа. Для этих участников необходимы хорошее знание русского языка и готовность работать в России и на благо России.
Они улыбаются и даже пытаются что-то кричать — от радости. Но, кажется, нет сил, и голова идет кругом. Вовсе не из-за перепада давления или нехватки кислорода, а от мысли: все получилось! Они покорили Эльбрус! Секунды триумфа, а за ними — осознание безграничности собственных возможностей. Побеждая страхи и сомнения, рискнуть и стать настоящим лидером.
"Не так давно я жил в небольшом маленьком городе, о котором многие люди и знали, а сегодня работаю и надеюсь сделать много для республики, для Дальнего Востока, для нашей страны", — сказал Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Якутии.
После победы в конкурсе "Лидеры России" он стал министром промышленности Якутии. Теперь привлекает в регион дополнительные инвестиции, налаживает диалог власти и бизнеса.
Амбициозные задачи и нестандартные решения — это как раз про них, про лидеров. Одни называют это «социальным лифтом», другие — возможностью проявить себя.
Такие встречи, как правило, остаются за кадром. В одном кабинете — лидер и наставник. И это тот случай, когда не просто делятся опытом, но и присматривают кадры для себя.
"Нам есть чему у них поучиться. У них совершенно другое мышление, другой ритм", — призналась заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Новая должность и новые перспективы теперь и у Анны Козицыной — уже на государственной службе. Стремительный рывок вперед. «Когда меня пригласили в администрацию губернатора, то там были интересные проекты, работа с молодежью, большой масштаб работы. Я поняла, что там есть жизнь, энергия и мне есть где развиваться там и работать», — отметила Анна.
Новые подходы к образованию сейчас и в Новгородской области, куда полгода назад переехал Павел Татаренко. Бывший топ-менеджер Сбербанка" стал министром образования. Без знакомств и рекомендаций. Теперь большую часть времени он и сам в учебе.
"Все современные способы обучения — это цифровая среда, возможность подключиться, пообщаться с ребятами из любых регионов страны и, возможно, даже мира, то есть поделиться теми знаниями и понять, что действительно сейчас твое развитие на определенном уровне", — сказал Татаренко.
То, что финалисты конкурса получат возможность подняться по карьерной лестнице, конечно, предполагалось, но что взлет будет столь головокружительным, не ожидал никто. Впрочем, как и огромного количества заявок. В прошлом году их было почти 200 тысяч. В этот раз ждут еще больше.
"Этот конкурс проводится по прямому поручению президента нашей страны, который поставил задачу создать необходимые условия для поиска, продвижения и развития талантов во всех сферах деятельности страны, в том числе и в управлении. Задача государства — помочь этому таланту быстрее реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, реализовать то, что называется "социальным лифтом", — подчеркнул Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.
Министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний — лидеры дня сегодняшнего станут наставниками для лидеров будущего. Есть победители, но нет проигравших. Участником может стать любой желающий не старше 55 лет с опытом управленческой работы. В финал пройдут лучшие из лучших — новое поколение управленцев.
Но начинать, конечно, нужно со своего города. Так решил Максим Абушаев и после победы в конкурсе остался в родном Челябинске. Руководитель регионального отделения крупного рекламного агентства в свободное от работы время снимает яркие социальные ролики о Южном Урале.
Яркие, с новаторскими идеями, золотой фонд кадрового резерва страны. После участия в конкурсе Олег Салагай, который руководил Департаментом коммуникаций Минздрава, стал заместителем министра.
Конкуренция действительно огромная, но борьба равная. Победителей конкурса со всех регионов страны — от Владивостока до Калининграда — ждут денежные гранты. А еще целый океан уникальных возможностей.
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