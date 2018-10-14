Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 октября 201822:50 Ольга Армякова

Стартовали вторые "Лидеры России"

Стартовал второй Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры России". Конкурс действует в рамках проекта "Россия — страна возможностей". Прием заявок продлится до 24 октября, а его итоги подведут в марте. Вообще же в этом году правила конкурса серьезно изменились. Во-первых, предельный возраст участников увеличился с 50 до 55 лет. Во-вторых, расширяется география участников. Теперь заявки на конкурс принимаются не только от жителей России, но и из-за рубежа. Для этих участников необходимы хорошее знание русского языка и готовность работать в России и на благо России.

Они улыбаются и даже пытаются что-то кричать — от радости. Но, кажется, нет сил, и голова идет кругом. Вовсе не из-за перепада давления или нехватки кислорода, а от мысли: все получилось! Они покорили Эльбрус! Секунды триумфа, а за ними — осознание безграничности собственных возможностей. Побеждая страхи и сомнения, рискнуть и стать настоящим лидером.

"Не так давно я жил в небольшом маленьком городе, о котором многие люди и знали, а сегодня работаю и надеюсь сделать много для республики, для Дальнего Востока, для нашей страны", — сказал Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Якутии.

После победы в конкурсе "Лидеры России" он стал министром промышленности Якутии. Теперь привлекает в регион дополнительные инвестиции, налаживает диалог власти и бизнеса.

Амбициозные задачи и нестандартные решения — это как раз про них, про лидеров. Одни называют это «социальным лифтом», другие — возможностью проявить себя.

Такие встречи, как правило, остаются за кадром. В одном кабинете — лидер и наставник. И это тот случай, когда не просто делятся опытом, но и присматривают кадры для себя.

"Нам есть чему у них поучиться. У них совершенно другое мышление, другой ритм", — призналась заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Новая должность и новые перспективы теперь и у Анны Козицыной — уже на государственной службе. Стремительный рывок вперед. «Когда меня пригласили в администрацию губернатора, то там были интересные проекты, работа с молодежью, большой масштаб работы. Я поняла, что там есть жизнь, энергия и мне есть где развиваться там и работать», — отметила Анна.

Новые подходы к образованию сейчас и в Новгородской области, куда полгода назад переехал Павел Татаренко. Бывший топ-менеджер Сбербанка" стал министром образования. Без знакомств и рекомендаций. Теперь большую часть времени он и сам в учебе.

"Все современные способы обучения — это цифровая среда, возможность подключиться, пообщаться с ребятами из любых регионов страны и, возможно, даже мира, то есть поделиться теми знаниями и понять, что действительно сейчас твое развитие на определенном уровне", — сказал Татаренко.

То, что финалисты конкурса получат возможность подняться по карьерной лестнице, конечно, предполагалось, но что взлет будет столь головокружительным, не ожидал никто. Впрочем, как и огромного количества заявок. В прошлом году их было почти 200 тысяч. В этот раз ждут еще больше.

"Этот конкурс проводится по прямому поручению президента нашей страны, который поставил задачу создать необходимые условия для поиска, продвижения и развития талантов во всех сферах деятельности страны, в том числе и в управлении. Задача государства — помочь этому таланту быстрее реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, реализовать то, что называется "социальным лифтом", — подчеркнул Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний — лидеры дня сегодняшнего станут наставниками для лидеров будущего. Есть победители, но нет проигравших. Участником может стать любой желающий не старше 55 лет с опытом управленческой работы. В финал пройдут лучшие из лучших — новое поколение управленцев.

Но начинать, конечно, нужно со своего города. Так решил Максим Абушаев и после победы в конкурсе остался в родном Челябинске. Руководитель регионального отделения крупного рекламного агентства в свободное от работы время снимает яркие социальные ролики о Южном Урале.

Яркие, с новаторскими идеями, золотой фонд кадрового резерва страны. После участия в конкурсе Олег Салагай, который руководил Департаментом коммуникаций Минздрава, стал заместителем министра.

Конкуренция действительно огромная, но борьба равная. Победителей конкурса со всех регионов страны — от Владивостока до Калининграда — ждут денежные гранты. А еще целый океан уникальных возможностей.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:01

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

20:54

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

20:52

Россия победила Турцию в Лиге наций

20:31

Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

19:57

Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

19:28

У Киево-Печерской Лавры задержали около ста человек

19:20

Сборная России вышла вперед в матче с Турцией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

2 часа назад
Россия победила Турцию в Лиге наций

Россия победила Турцию в Лиге наций

3 часа назад
Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

2 часа назад
Brexit: ключевые вопросы не решены

Brexit: ключевые вопросы не решены

1 час назад
ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

3 часа назад
Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

2 часа назад
29-летний мужчина напал на врача скорой в Санкт-Петербурге

29-летний мужчина напал на врача скорой в Санкт-Петербурге

2 часа назад
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

1 час назад
Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

1 час назад
Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

3 часа назад
Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

3 часа назад
Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

5 часов назад
Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

1 час назад
Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

1 час назад
Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

1 час назад
Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

1 час назад
Донбасс не поддерживает Филарета

Донбасс не поддерживает Филарета

2 часа назад
Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

2 часа назад
Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

2 часа назад
Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

3 часа назад
Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

3 часа назад
Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

4 часа назад
Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

4 часа назад
Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

4 часа назад
Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

5 часов назад
Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

5 часов назад
Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

5 часов назад
По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

5 часов назад
Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

5 часов назад
Трамп возмущен намеками на его симпатию к рабовладельцам

Трамп возмущен намеками на его симпатию к рабовладельцам

5 часов назад
Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

5 часов назад
Пилоты сумели посадить Boeing во время шторма в Бристоле

Пилоты сумели посадить Boeing во время шторма в Бристоле

6 часов назад
В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

6 часов назад
Панина не наказали за езду по пешеходной улице

Панина не наказали за езду по пешеходной улице

6 часов назад
Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп может уволить главу Пентагона

7 часов назад
Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

7 часов назад
Хокинг боялся суперлюдей

Хокинг боялся суперлюдей

8 часов назад
Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

9 часов назад
Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

11 часов назад
Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

12 часов назад
В России определили машины, которые меньше дешевеют

В России определили машины, которые меньше дешевеют

12.10.2018 16:06
Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

8 часов назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

13.10.2018 11:15
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

13.10.2018 11:10
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

13.10.2018 10:57
"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

11.10.2018 13:32