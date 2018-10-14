Станислав Черчесов: хотим оставить за собой первое место в группе

Главный тренер сборной Росси по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победный поединок Лиги наций против команды Турции. Специалист признался, что во многом претензий к своим подопечным он не имеет.

"Мирча Луческу является опытным тренером, и мы знали, каким образом он строит игру, – приводит слова Черчесова Спорт24.Ru. – Настраивались на то, что в итоге и увидели. Впервом тайме мы около пяти раз теряли мяч на ровном месте – увы, такие моменты у нас происходят в каждой игре. Предстоит поработать на тем, чтобы не создавать себе таких проблем. Претензий к игрокам ни отношением, ни в тактическом плане нет. Мы были нацелены на победу и добились ее".

"Сейчас мы являемся лидерами таблицы, но теоретически пока еще не забронировали себе первой строчки, хотя пока все смотрится красиво. В ответном поединке со шведами надо набрать очки, ведь мы хотим оставить первое место за собой. У нас свои задачи, и сегодня мы их решили. Каждый матч надо играть от ножа, ведь мы играем за свою страну".

Напомним, что сборная России обыграла Турцию со счетом 2:0. Авторами голов стали Роман Нойштедтер и Денис Черышев. После матча российская команда набрала семь очков, опережая турков на четыре балла, а Швецию – на шесть.