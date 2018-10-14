Россиянин Громадский завоевал серебро юношеской Олимпиады в современном пятиборье

В аргентинском Буэнос-Айресе продолжаются юношеские Олимпийские игры. В соревновательный день российский спортсмен Егор Громадский занял второе место в соревнованиях по современному пятиборью.

Россиянин уступил первую строчку лишь египтянину Ахмеду Эль-Генди, который носит звание чемпиона мира-2018 среди юниоров. Он ушел в отрыв после соревнований в плавании. Как итог, Громадскому оставалось сохранять вторую позицию от ставшего в итоге третьим французского спортсмена Уго Флеро.

Эта медаль стал для сборной России 38-й, в числе которых 22 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Россия по-прежнему уверенно лидирует в общекомандном медальном зачете.