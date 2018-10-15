15 октября 201801:34
ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших
В американском штате Калифорния в результате произошедшей к северу от Лос-Анджелеса аварии с участием пассажирского автобуса 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, следовавший по трассе автобус врезался сразу в несколько автомашин, передает ТАСС. В связи с крупным ДТП затруднено движение по одной из калифорнийских автомагистралей.
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