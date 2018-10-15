Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

В результате стрельбы, открытой у магазина в городе Форт-Уэрт (США, штат Техас), четыре человека, в том числе, двое малолетних детей, получили огнестрельные ранения.

Представители местных властей сообщили, что огонь вел неизвестный мужчина из автомобиля, передает ТАСС. После нападения злоумышленник скрылся.