Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 октября 201805:59

В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Святыня еще в конце августа была доставлена в Россию с греческого острова Корфу. В разных городах страны ей поклонились порядка полумиллиона человек. С 22 сентября мощи греческого чудотворца находились в Храме Христа Спасителя, где их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ежедневно приложиться к святыне приходили по несколько тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24". Ожидание в очереди, особенно в последние дни, доходило до пяти-шести часов. Это было связано также с наплывом паломников из других регионов. Святитель Спиридон Тримифунтский в России считается помощником при решении финансовых вопросов.

Сейчас

05:34

Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

04:13

Вулкан Эбеко выбросил очередной столб пепла

01:34

ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших

00:56

В крупном ДТП под Вологдой пострадали 5 человек

21:01

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

20:54

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

20:52

Россия победила Турцию в Лиге наций

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

10 часов назад
Взрыв в Ичне: Вадим Рабинович раскритиковал обвинения украинских политиков России

Взрыв в Ичне: Вадим Рабинович раскритиковал обвинения украинских политиков России

1 час назад
Россия победила Турцию в Лиге наций

Россия победила Турцию в Лиге наций

10 часов назад
Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

1 час назад
Американский военный эксперт признал тщетность попыток США свергнуть Асада

Американский военный эксперт признал тщетность попыток США свергнуть Асада

1 час назад
Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

Врио главы Башкирии Хабиров с коллег спрашивает строго

9 часов назад
ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

ХСС Меркель теряет парламентское большинство в Баварии

10 часов назад
В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

1 час назад
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

8 часов назад
Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

9 часов назад
Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

Дипломаты проверяют данные о задержании чеченцев в пригороде Парижа

10 часов назад
Дональд Трамп: Китай больше угрожает нашим выборам, чем Россия

Дональд Трамп: Китай больше угрожает нашим выборам, чем Россия

1 час назад
ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших

ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших

5 часов назад
Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

Пять человек упали со строительных лесов в центре Москвы

11 часов назад
Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов

Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов

1 час назад
Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

Новые ценности: подробности отсидки Кокориных и Мамаева

13 часов назад
Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

9 часов назад
Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 октября 2018 года

8 часов назад
278
Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

8 часов назад
Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

9 часов назад
Brexit: ключевые вопросы не решены

Brexit: ключевые вопросы не решены

9 часов назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 14 октября 2018

Москва. Кремль. Путин. Эфир от 14 октября 2018

9 часов назад
114
Донбасс не поддерживает Филарета

Донбасс не поддерживает Филарета

10 часов назад
Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

Украинцы готовы защищать свою Церковь и святыни

10 часов назад
Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

Стали известны причины госпитализации Пьехи и Венедиктова

10 часов назад
Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

10 часов назад
Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

Байден оказался самым популярным конкурентом Трампа от демократов

10 часов назад
Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

Гончаренко в перчатках химзащиты побоялся жать руку Скабеевой

11 часов назад
Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

Националисты промаршировали по Киеву в честь 76-летия УПА

11 часов назад
Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

Вселенский раскольник Варфоломей бегает от журналистов

12 часов назад
Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

12 часов назад
Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

12 часов назад
Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

Захарова: Bellingcat ничего не расследовала, это был "слив"

12 часов назад
По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

По проторенной дорожке: еще один футболист из РПЛ задержан за пьяную езду

12 часов назад
Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

12 часов назад
Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

Поздравительный клип привел в бешенство украинских военных

13 часов назад
В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

В британской армии - массовые проблемы с лишним весом

14 часов назад
Панина не наказали за езду по пешеходной улице

Панина не наказали за езду по пешеходной улице

14 часов назад
Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп может уволить главу Пентагона

14 часов назад
Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

15 часов назад
Хокинг боялся суперлюдей

Хокинг боялся суперлюдей

15 часов назад
Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

16 часов назад
Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

19 часов назад
Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

20 часов назад
В России определили машины, которые меньше дешевеют

В России определили машины, которые меньше дешевеют

12.10.2018 16:06
Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

15 часов назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

13.10.2018 11:15
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

13.10.2018 11:10
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

13.10.2018 10:57