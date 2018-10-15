В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Святыня еще в конце августа была доставлена в Россию с греческого острова Корфу. В разных городах страны ей поклонились порядка полумиллиона человек. С 22 сентября мощи греческого чудотворца находились в Храме Христа Спасителя, где их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ежедневно приложиться к святыне приходили по несколько тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24". Ожидание в очереди, особенно в последние дни, доходило до пяти-шести часов. Это было связано также с наплывом паломников из других регионов. Святитель Спиридон Тримифунтский в России считается помощником при решении финансовых вопросов.