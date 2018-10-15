Министры иностранных дел стран ЕС проведут заседание в Люксембурге

Миграционный кризис, новый санкционный режим и приписываемую России кибератаку на ОЗХО обсудят в Люксембурге. Там, на плановом заседании, встретятся министры иностранных дел 28 стран Евросоюза.

Ожидается, что они утвердят порядок введения санкций в отношении всех, кого сообщество посчитает причастным к созданию и применению химического оружия. Кого именно коснутся ограничительные меры, пока, по словам дипломатов, неизвестно. Зато сообщается, что министры не намерены расширять санкции в отношении России из-за приписываемой ей кибератаки на ОЗХО. Однако обсуждать ситуацию – будут.

В начале октября Нидерланды обвинили нашу страну в хакерской атаке, сообщает телеканал "Россия 24". Сразу несколько государств – и в первую очередь Великобритания – выступили с подобными заявлениями. Якобы, Россия пыталась атаковать политические, спортивные, бизнес-организации и СМИ по всему миру. В Кремле обвинения назвали безосновательными.