Взрыв в Ичне: Вадим Рабинович раскритиковал обвинения украинских политиков России

Депутат Верховной Рады высмеял попытки обвинить Россию во взрывах на украинском складе боеприпасов. Лидер партии "Жизнь" Вадим Рабинович озвучил свою точку зрения в эфире телеканала "112-Украина".

Он усомнился в том, что коварные русские диверсанты пробрались с дронами на территорию склада и уничтожили боеприпасы, у которых давно прошли все сроки хранения, сообщает телеканал "Россия 24".

Инцидент произошел в населенном пункте Ичня Черниговской области, на прошлой неделе, по данным Минобороны Украины, на складах находилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, более 40 тысяч – боеспособных.