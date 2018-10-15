Италия потеряла часть российского рынка

К такому выводу пришли эксперты, которые подсчитали убытки итальянских экспортеров. Из-за санкций Евросоюза и ответных мер со стороны Москвы – они потеряли уже почти семь миллиардов евро. С тех пор, как ограничительные меры вступили в силу, объем экспорта из Рима в Москву упал примерно на треть, сообщает телеканал "Россия 24". И санкции, как уже давно утверждают бизнесмены, только мешают развитию двусторонних отношений.