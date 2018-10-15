Дожди во Франции: один человек погиб, двое пропали без вести

В департаменте Од на юге Франции погиб человек, двое числятся пропавшими без вести. Причиной тому – сильнейшие дожди, сообщает РИА Новости. Об этом заявила префектура департамента Од в "Twitter".

За последнее время выпало более 180 миллиметров осадков, грозы продолжаются. В агломерации Каркасон на юге Франции отменен школьный транспорт.

Метеорологическая служба "Meteo France" сообщила, что в понедельник объявлен максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях — красный.