На Енисее грузовой теплоход ветром выбросило на мель

На севере Красноярского края ветром выбросило на мель грузовой теплоход "Ладья" на Енисее, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 14 октября в темное время суток в районе острова Малый Медвежий недалеко от города Игарки грузовой теплоход "Ладья" ветром выбросило к берегу острова, судно получило пробоину корпуса, пострадавших нет.

В результате происшествия розлива горюче-смазочных материалов не произошло.

Красноярская транспортная прокуратура и западно-сибирское управление СКР ведут проверку произошедшего.