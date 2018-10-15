Выборы в Баварии обернулись провалом для блока Меркель

Парламентские выборы в Баварии грозят стать худшими для партии Ангелы Меркель. Христианско-социальный союз лидирует, но пока сумел набрать лишь около 38 процентов голосов. Бавария — самый богатый регион ФРГ, и многие избиратели говорят, что политика немецкого канцлера, в первую очередь по мигрантскому вопросу, их разочаровала.

Чем выше забраться, тем больнее падать. Для Христианско-социального союза падение чрезвычайно травматично, поскольку последние пять лет они были на самой вершине и в одиночестве со своим монопартийным правительством. Цифры еще меняются, но уже ясно, что нынешний результат вынудит ХСС поделиться властью.

"Конечно, сегодня непростой день для ХДС. Мы не получили хорошие результаты, а наоборот болезненные, даже несмотря на то, что окончательно подсчет еще не окончен", — сказал премьер Баварии и кандидат от ХДС Маркус Сойдер.

Баварских союзников Меркель потрепали со всех сторон. Ожидаемо с результатом в районе 10-11 процентов в баварский ландтаг проходит правая "Альтернатива для Германии", отобравшая у ХСС голоса тех, кому усилия команды Зеехофера по противодействию миграционному курсу Меркель показались недостаточными. Оппозиция в земельном парламенте будет вполне зубастая и боевая.

"Этот результат — послание для Меркель. Пора уходить! – заявила кандидат от АДГ Катрин Ибнер-Стейнер. — Мы — естественные приемники ХДС, мы выступаем за наши традиции, наши семьи и за нашу Баварию. Баварию — благословенную землю!"

Но главными бенефициарами выборов стали "зеленые". В сравнении с 2013 годом эко-социалисты улучшают свой результат более, чем вдвое. Они борются за отметку 18 процентов. В Баварии они подобрали голоса тех, кто разочаровался в социал-демократах, которые растеряли половину электората на волне разочарования федеральным правительством, а также тех, кто не возражает против беженцев и изменил ХСС из-за недовольства конфликтом партийного и земельного руководства по этому вопросу.

"Население Баварии нам ясно сегодня показало: они хотят политику действия, которая смотрит вперед и предлагает смелость вместо страха. И за это наша партия и выступает, гораздо сильнее, нежели любая другая партия в нашей стране. И я убежден, что сегодняшние выборы исторические! Они изменят политику в Баварии", — подчеркнул Людвиг Хартман, кандидат от Партии "зеленых".

"Зеленые", которые выражают левые настроения, главные кандидаты на вхождение в коалицию в качестве младших партнеров консервативного ХСС, который может избежать этого неудобного партнерства, в случае если хорошую цифру покажут "Свободные избиратели" — региональная партия, исповедующая не столь противоположные взгляды, как у Зеленых. Но в любом случае, новая власть в Баварии, скорее всего, будет менее стрессоустойчивой.

Для канцлера Меркель в этом нет почти ничего хорошего. Союзники победили так, как она победила в прошлом году на федеральных выборах: достаточно, чтобы сохранить власть, но недостаточно, чтобы править как хочется, как привыкли. Единственный плюс для Меркель состоит в ослаблении позиций ее оппонента в вопросах миграции — лидера ХСС и министра внутренних дел Хорста Зеехофера.