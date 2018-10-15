Порошенко рассказал "о победе над московскими демонами"

Накануне в центре Киева прошел митинг в поддержку автокефалии. Помолиться на сцену вышел президент Петр Порошенко, а затем рассказал "о победе над московскими демонами». Правда, речь главы государства интереса не вызвала. Да и могла ли? Как утверждают местные издания, участников на митинг привозили из регионов автобусами. Большинство даже не знали, что такое томос и зачем он нужен Украине.

Петр Порошенко поддержал автокефалию на митинге на Софийской площади вместе с главой раскольнического Киевского патриархата Филаретом, с которого Константинопольский синод совсем недавно снял анафему. Он считает, что есть три "бренда", от которых Москву "корчит больше всего": Национальная гвардия Украины, Вооруженные силы Украины и Украинская автокефальная церковь. Также Порошенко заявлял на митинге, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви, а Вселенский патриархат якобы назвал незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, которая была осуществлена еще в 18 веке.

Представители РПЦ назвали происходящее "легализацией раскола" Стамбулом, который незаконно вторгся на каноническую территорию самостоятельной церкви и присвоил права, которые ему вообще не принадлежали.

Ватикан решил наблюдать за ситуацией со стороны: в дела православия не вмешиваться не станет, но и поддерживать какой-либо контакт с неканоническими церквями Украины тоже не будет.