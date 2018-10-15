Бывший мэр Махачкалы на четыре года уедет в колонию

Суд приговорил бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева к четырем годам колонии общего режима, передает РИА Новости. Ему также запрещено занимать госдолжности в течение трех лет.

В марте 2016 года мэр за 1,1 миллиона рублей передал частной компании участок, находящийся в государственной собственности. Рыночная стоимость земли, по данным экспертом, превышает 81 миллион рублей.

Мусаев был в числе чиновников, задержанных за махинации после того, как главой Дагестана назначили Владимира Васильева.