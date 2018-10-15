Юношеская Олимпиада: сборная России взяла еще шесть медалей

На юношеских Олимпийских играх в столице Аргентины завершился восьмой день состязаний. Сборная России добавила в свою командную копилку шесть медалей, из которых две – золотые. Чемпионами стали борцы Сергей Козырев и Ахмедхан Томботов.

Козырев победил в тяжелом весе до 110 кг, а Темботов – в категории до 80 кг. Серебряные награды получили дискоболка Виолетта Игнатьева и мастер современного пятиборья Егор Громадский, сообщает РИА Новости. Бронзу выиграли батутистка Вера Белянкина и прыгун в воду Руслан Терновый на 3-метровом трамплине.

За три дня до окончания юношеской Олимпиады на счету национальной команды России 43 награды, из которых 24 золотые, 11 серебряных и 8 бронзовых.