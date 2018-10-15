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15 октября 201812:36 Владимир Стариков

Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии в Подмосковье, где две собаки бойцовой породы загрызли свою хозяйку. От полученных ранений женщина скончалась. Известно, что погибшая была опытной заводчицей, разведением мастифов занималась более 10 лет, ездила на выставки, делилась советами по воспитанию животных. Что стало причиной нападения?

Деревня Вялки в Раменском районе до сих пор приходит в себя после трагедии, произошедшей на выходных. Заводчицу с многолетним опытом Марину Быстрову загрызла собственная собака. В момент нападения женщина была дома одна.

- Лай поднялся, крики о помощи были.
- А он где ее, в какой области укусил?
- Говорят, ноги.

От полученных ран Марина Быстрова скончалась на месте до приезда врачей. Бордосcкий дог напал на хозяйку в вольере. Молодой пес шести лет, порода более известна как мастиф. У Быстровой таких догов было много. Заводчица готовила собак к всероссийской выставке. В социальных сетях — множество видео с тренировками, на которых мастифы порой показывают буйный нрав.

Мастифы считаются добрыми и спокойными собаками, и в то же время довольно мощными, могут весить до 90 килограммов. Соседи Быстровой рассказывают: ее питомцы бурно реагировали на всех живущих в округе собак — а их в поселке предостаточно. По одной из версий, заводчица попыталась разнять драку между животными.

- Она не понимала, что происходит, соответственно, может быть, подошла, чтобы разнять, не успела увернуться — все может быть. Она могла также удариться.

Предположений много — хозяйка могла отнять у пса еду или зайти в вольер во время случки. Кинологи считают: собака просто могла быть неправильно обучена.

"Как правило, это все происходит по ошибке владельцев, по недопониманию животного, по незнанию животного, по причине упущенного процесса воспитания — и вот вам результат", — говорит кинолог Константин Карапетьянц.

Неизвестно, в каких условиях содержались собаки. У Марины Быстровой в частном доме был целый питомник, но в общении с собаками у хозяйки уже бывали проблемы. Ранее она получала длительную дисквалификацию в Российском кинологическом союзе за "неэтичное поведение и жестокое обращение с животными". Нападавшего пса, вероятнее всего, усыпят, а другие собаки продолжают вольготно, без намордников, бегать по заднему двору.

- Сейчас мы провожаем детей, внуков в школу и назад, потому что ходить стало невозможно!

Это уже не первый случай в Подмосковье в этом году, когда мастифы нападали на людей. В мае такая собака покусала девочку, которая хотела ее погладить. Все выходные на месте в Раменском районе работали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: "Вести-Москва"

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