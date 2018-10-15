В детсаду под Красноярском детей "воспитывали" иголками в язык

В Канске Красноярского края двое воспитателей детсада предстанут перед судом за свои методы работы – детей они "воспитывали", используя кнопки и иголки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Детей 4 и 5 лет кололи кнопками и иголками в язык, ягодицы, ноги и руки – так взрослые добивались послушания и идеального поведения. Об издевательствах в итоге дети рассказали родителям.

Уголовное дело по двум статьям – "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" – уже направлено в суд. Воспитатели вину не признают.