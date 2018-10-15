Нарушитель больше ста метров вез полицейского с торчащими из окна ногами. Видео

В Камышинском районе Волгоградской области 13 октября полицейские устроили погоню за пьяным водителем автомобиля Lada Priora, игнорирующим требования остановиться. При помощи нескольких автомобилей сотрудникам ДПС все-таки удалось заблокировать лихого пилота.

Один из полицейских подошел к машине нарушителя и попытался вытащить ключи зажигания, однако автолюбитель решил, что это самый подходящий момент дать деру и нажал на газ.

Инспектор с торчащими из окна автомобиля ногами проехал на большой скорости более ста метров, пока ему все-таки не удалось вырвать ключи из замка зажигания.

Нарушителя, им оказался 27-летний житель Камышина, задержали и посадили под арест на время разбирательств, а сотруднику ДПС потребовалась медицинская помощь: после сумасшедшей поездки у него были диагностированы порезы на кисти и пальцах, а также ушибы ног.