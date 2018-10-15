Кубок Кремля. Вера Звонарева вышла в основную сетку

Ветеран российского тенниса Вера Звонарева, которая после длительного перерыва пытается вернуться на высокий уровень игры, вышла в основную сетку московского Кубка Кремля. Финалистка Уимблдона и US Open выиграла квалификационный турнир.

Звонарева в третьем раунде квалификации встречалась с молодой соотечественницей Софьей Лансере, у которой была Wild Card турнира. Опыт взял верх над молодостью – 6:3, 6:0.

Еще две россиянки боролись за путевку в основной кард турнира и пятая ракетка квалификации Наталья Вихлянцева была сильнее еще одной обладательницы Wild Card Влады Коваль – 7:6, 6:3.

Еще одна россиянка Ирина Хромачева победила соотечественницу Софию Жук – 6:2, 6:0. "Посеянная" в квалификации шестой Виталия Дьяченко с трудом прошла в третьем круге Сабину Шарипову из Узбекистана – 4:6, 6:3, 6:1.

В мужском квалификационном турнире до финала добрался всего один наш теннисист: Теймураз Габашвили проиграл в решающем матче Егору Герасимову из Белоруссии — 6:7, 0:6.