У главного вокзала Кёльна захвачены заложники

В районе главного вокзала Кёльна захвачены заложники, на место прибыли полицейские, говорится в Twitter городских правоохранительных органов.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Издание Focus сообщает о стрельбе в этом районе, в результате которой мог пострадать один человек.

Der Tatverdächtige soll sich noch in der Apotheke befinden. Gegen 12.45 Uhr soll er die Apotheke betreten und eine Frau in seine Gewalt genommen haben. Die Bundespolizei hat den Bahnhof komplett abgesperrt. Schüsse kann die Polizei nicht bestätigen. #köln #Hauptbahnhof pic.twitter.com/EoGTSl7Z9D — RTL WEST (@RTLWEST) October 15, 2018

Район площади Бреслауэрплац оцеплен, полицейские по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. Инцидент, по предварительным данным, произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала.