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Церковный раскол на Украине 1 час назад
Лукашенко: в церковных проблемах зачастую виноваты политики
Служителям церкви бывает непросто, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это потому, что действия светской власти разных стран порой порождают проблемные моменты, считает глава белорусского государства. Он возложил вину за происходящее в православной церкви на политиков.
Священнослужители, по мнению Лукашенко, это властители людских сердец, их духовности. А причины проблем, в которых приходится частенько приходится разбираться, как пояснил Лукашенко Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, лежат в государевых людях. "Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные, — процитировал Лукашенко "Интерфакс". — Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем".
На встрече в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви Александр Лукашенко призвал к единству. Единству как между народами, так и внутри православной церкви. Он призвал вместе, активно, но с пониманием реагировать на все вызовы и преодолевать возникающие трудности.
Константинопольский патриархат принял решение о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. Константинополь заявил о немедленном восстановлению ставропигии В Киеве — так называется представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху.
Константинополь также отменил анафему на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане.
Так Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Более того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
С воодушевлением эту новость воспринял президент Украины Петр Порошенко. Он рассказал о "победе над московскими демонами".
Нанесением катастрофического вред назвали решения Константинополя в РПЦ. Не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея УПЦ. В Киеве 14 и 15 октября был предотвращен захват украинскими националистами Киево-Печорской лавры.
РПЦ начала рассмотрение ответных мер на решения Константинополя по церкви на Украине. Ватикан решил наблюдать за ситуацией со стороны: в дела православия вмешиваться не станет, но и поддерживать какой-либо контакт с неканоническими церквями Украины тоже не будет.
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