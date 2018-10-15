В Новороссийске на "зебре" сбили женщину. Видео

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в минувшее воскресенье, 14 октября, когда два автомобиля остановились, пропустить мужчину и женщину, а третий решил проскочить.

Автомобиль ВАЗ 2110, знаменитая "десятка", меняя полосы движения на большой скорости, используя дистанцию между останавливающимися машинами впереди, выскочил на "зебру" и сбил женщину.

В настоящее время официальной информации о последствиях аварии нет, однако пользователи социальных сетей пишут, что пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Не сообщается и виновнике ДТП, о его состоянии, а также о том, какую ответственность он должен понести.