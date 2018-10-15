Преступник, захвативший заложника в Кёльне, обезврежен

Полицейские обезвредили мужчину, захватившего в заложницы женщину в аптеке на главном железнодорожном вокзале Кёльна. Преступника удалось задержать, но в ходе спецоперации он получил тяжелое ранение.

"Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются", — сообщается в Twitter кёльнской полиции. ‏

Женщина также получила ранение, но легкое, сейчас медики оказывают ей помощь, передает ТАСС.

Сразу после инцидента сам вокзал и район площади Бреслауэрплац были оцеплены, стражи порядки по громкоговорителю просили людей покинуть территорию. В настоящее время Оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.