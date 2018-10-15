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Беременность, роды, материнство 1 час назад

Новости Наука

15 октября 201817:05 Юлия Воробьёва

Шанс на спасение? Открыт механизм, провоцирующий преждевременные роды

Новые данные позволят медикам разработать терапию для предотвращения преждевременных родов и спасти миллионы жизней.
Фото PublicDomainPictures/pixabay.com.

Самая распространённая причина смерти младенцев – преждевременные роды. Этот термин обозначает роды, наступившие на сроке от 22-ой до 37-ой недели беременности. Напомним, что обычно женщина вынашивает плод 42 недели.

По статистике ВОЗ, из-за наступления преждевременных родов около 15 миллионов детей в мире ежегодно рождаются недоношенными. При этом около миллиона из них не удаётся спасти, а остальных малышей часто ожидают физические, умственные и неврологические проблемы.

Прогнозирование преждевременных родов осложняется тем, что из-за большого количества факторов риска невозможно точно выявить их причину. Хронический стресс, тяжёлые системные заболевания, возраст матери (до 18 лет и старше 35 лет), злоупотребление алкоголем и табаком, инфекции половых органов и даже бессонница – это лишь некоторые факторы риска.

Но даже эти знания не помогали медикам предотвратить фатальные случаи преждевременных родов, поскольку основной механизм, который их провоцирует, до сих пор оставался неизвестным.

Изменить ситуацию могут новые данные, полученные учёными из Университета Коннектикута в США. Они выяснили, что преждевременные роды связаны со специфическим иммунным механизмом, а также описали потенциальные методы предотвращения подобных случаев.

Исследователи поясняют, что, в отличие от людей, у других млекопитающих роды раньше срока наступают очень редко и только при наличии инфекции или воспалительных процессов в организме.

Также было известно, что в амниотической жидкости пациенток, у которых наступают преждевременные роды, обнаруживаются в большом количестве цитокины – пептидные информационные молекулы, которые предупреждают организм о заражении или воспалении.

Эти факты заставили специалистов более подробно изучить работу иммунитета женщин во время беременности. Поскольку плод – это, скажем так, самостоятельная "система", которая не является непосредственно частью материнского организма, логично было бы предположить, что иммунная система может его атаковать. Этого не происходит лишь потому, что защитные процессы организма матери подавляются.

Но что, если такая "блокировка" исчезнет? Тогда организм начнёт защищаться, воспринимая плод как нечто инородное, и будет стремиться его отторгнуть. Именно это и происходит во время преждевременных родов, рассуждают авторы работы.

"Существует много противовоспалительных механизмов, которые препятствуют тому, чтобы плод был отторгнут. Поэтому мы решили, что причиной преждевременных родов может послужить опасное воспаление, которое может разрушить барьер толерантности", — поясняет соавтор работы иммунолог Энтони Велла (Anthony Vella).

В ходе работы его команда изучала мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из репродуктивного тракта и амниотической жидкости женщин (последняя окружает плод в утробе матери). Чтобы получить иммунный ответ, эти клетки подвергли воздействию бактерий в лабораторных условиях.

Как и ожидалось, они начали производить цитокины в больших количествах, сигнализируя тем самым о присутствии опасности.

Однако учёные также наблюдали невероятный рост специфических цитокинов, известных под длинным названием гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ). Исследователи признались, что не ожидали такой реакции.

Эта разновидность цитокинов заставляет клетки очень быстро расти и превращаться в макрофаги – особый тип защитных клеток, активно пожирающих захватчиков любого рода.

Популяции макрофагов, как правило, растут в организме беременных женщин вплоть до появления малыша, однако не было известно, связаны ли эти клетки с преждевременными родами.

В то же время исследователи отмечают, что уже существует лекарство, которое блокирует выработку ГМ-КСФ.

Чтобы проверить свои догадки, они использовали беременных мышей. Их подвергали воздействию опасных бактерий, что вызывало рост ГМ-КСФ и, соответственно, преждевременные роды.

Однако среди грызунов, которые получали препараты-блокаторы ГМ-КСФ, количество случаев родов раньше срока снизилось с 66 до 25%.

Таким образом, авторы исследования, во-первых, подтвердили тот факт, что рост специфических цитокинов может провоцировать преждевременные роды, а, во-вторых, нашли потенциальный метод предотвращения родов раньше срока.

Конечно, прежде чем такая терапия начнёт широко применяться, необходимо будет доказать её эффективность и безопасность для людей. Но до того ещё нужно будет подтвердить, что у женщин присутствует тот же иммунный механизм.

Сейчас медики и иммунологи собирают нужные образцы для изучения у пациенток, которые ожидают рождения малыша. На первых этапах новой работы они хотят проверить, возможно ли посредством исследования содержания разных видов цитокинов выявить риск преждевременных родов ещё на ранних сроках беременности. Если результаты подтвердятся, у медиков появится возможность спасти миллионы жизней.

Научная статья с более подробным описанием проведённой работы опубликована в журнале Reproductive Sciences.

Напомним, что ранее исследователи представили новый метод обнаружения риска преждевременных родов на основе анализа крови. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о создании искусственной матки – системы, которая поможет спасти жизнь недоношенным малышам.

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