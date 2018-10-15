Академия Генштаба раскрыла потери Красной армии в сражении под Прохоровкой

В крупнейшем танковом сражении 20 века, битве под Прохоровкой, Пятая гвардейская танковая армия потеряла 75% от всей своей бронетехники: 470 боевых машин из 670. Эти данные озвучил ведущий научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ Валерий Маковский на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Потери немцев оказались гораздо меньше. Так, войска СС лишились всего 20% танков: 50 из 490. Подобное соотношение, по мнению Маковского, сложилось из-за ряда факторов. Например, Красная армия не успела подготовиться к сражению: разведка не предоставила достоверной информации о расположении противника, артиллерийский обстрел начался раньше срока и вели его не прицельно, а "по площадям".

Помимо прочего, в этом сражении Германия широко применила тяжелые танки "Тигр" и самоходные орудия "Фердинанд". Они издали уничтожали советские Т-34 из своих 88-миллиметровых пушек. А боевые машины Красной армии не могли пробить толстую лобовую броню немецкой техники.

Кром того, потери войск СС под Прохоровкой составили около 7 тысяч солдат. Красноармейцев погибло свыше 6 тысяч, еще почти 10 тысяч пропали без вести. Всего в этом сражении Воронежский фронт потерял 35 тысяч бойцов.

Несмотря на это, Советский Союз разбил войска нацисткой Германии. Красная армия уничтожила 30 немецких дивизий и продвинулась на 150 километров. В Курской битве звания Героя Советского Союза удостоился 231 человек, добавил Маковский.