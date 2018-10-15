Серьезное будущее: для онкологической клиники имени Логинова построят новый корпус
Для знаменитой столичной клиники имени Логинова будет построен новый современный корпус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За год в этом научно-медицинском центре диагностику и лечение проходят более 30 тысяч пациентов, а амбулаторно — еще более 80 тысяч. Как разрабатывают и применяют уникальные технологии, и какие получают результаты?
Какую тактику лечения выбрать, когда у пациента обширная опухоль желудка? Хирурги Московского клинического научного центра демонстрируют коллегам из Италии разработанный ими вариант операции. Ее проводят эндоскопически через несколько проколов. Трансляция онлайн в режиме высокой четкости видна и в Италии, и в каждой операционной центра Логинова.
"Можно транслировать изображение из операционного поля. Камеры очень хорошего качества — условно говоря, волос человека можно увеличить до того, что он будет с мизинец толщиной", — говорит заведующий центром анестезиологии и реаниматологии Московского Клинического Научного Центра Валерий Субботин.
Камеры — это только в помощь хирургу, если нужен срочный консилиум. Главное — суперсовременный операционный стол. И новая аппаратура, которая позволяет контролировать лекарства для анестезии в теле пациента до миллиграмма в каждую минуту вмешательства.
"Удалось собрать команду очень ярких специалистов по многим направлениям: и терапевтического, и хирургического плана, и в диагностике. Мы создаем и научно-образовательную базу", — говорит директор Московского Клинического Научного Центра Игорь Хатьков.
Летом здесь открылось шесть новых операционных, но это только начало масштабной модернизации центра.
"Мы, скорее всего, примем решение о строительстве нового современного корпуса, чтобы у клиники было серьезное будущее с точки зрения оказания помощи москвичам", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты клиники разработали собственные технологии лечения рака груди и других видов онкологии — поджелудочной железы, кишечника, печени.
"В Риге такие операции не делают вообще. Связались по Интернету со всеми, кто это лечит в России, Белоруссии. Откликнулся именно этот институт", — рассказывает пациентка Людмила Дмитриева.
Семьдесят процентов операций проводят щадящими методами лапароскопии, поэтому даже тяжелые пациенты быстро возвращаются домой.
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