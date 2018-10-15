Адвокат: фигуранту "кокаинового дела" предлагали дискредитировать российских дипломатов

Главному фигуранту "кокаинового дела" о поставках наркотиков из Аргентины в Россию предлагали политическое убежище за границей в обмен на дискредитацию российской дипмиссии. Об этом находящийся в СИЗО обвиняемый Андрей Ковальчук рассказал своему адвокату.

Представители немецких служб по борьбе с наркотиками вместе с американскими коллегами приходили к Ковальчуку еще до его экстрадиции в РФ.

"Он рассказал мне, что они приходили три раза. Обещали политическое убежище, если он даст показания, что российское посольство занимается противоправной деятельностью. Он отказался", — сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

Крупная партия кокаина была обнаружена на территории дипмиссии России в Аргентине. По версии следствия, наркотики принадлежали сотруднику из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В Москве сотрудники ФСБ по подозрению в перевозке наркотиков задержали троих россиян: экс-работника посольства РФ в Аргентине Али Абянова, предпринимателей Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Организатором наркотрафика следствие считает бизнесмена из Гамбурга Андрея Ковальчука. По просьбе России Германия выдала его на родину.

Однако сам Ковальчук категорически отрицает свою вину и неоднократно утверждал, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб.