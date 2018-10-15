Мик Шумахер: про "Формулу-1" я пока всерьез не думаю

Сын знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера Мик стал в минувший уикенд чемпионом европейской "Формулы-3". Сразу после своего первого в карьере триумфа Шумахер-младший сообщил, что о переходе в "Королевские гонки", где блистал его отец, пока не думает.

"Я подумаю над тем, каким может быть мое следующее приключение, — цитирует Мика Шумахера Motorionline. – В данный момент я не думаю о "Формуле-1", потому что предпочитаю прогрессировать постепенно, шаг за шагом двигаться вперед, готовясь к тому, что меня ждет".

По словам Шумахера-младшего, его цель – принять такое решение, которое будет наилучшим для будущего: "Мне понадобится пара недель, чтобы переварить все случившееся. Это важное решение, мы уже общаемся с представителями нескольких команд".

"Что касается "Формулы-1", то конечно – каждый гонщик стремится выступать на высочайшем уровне. Это максимум, к чему мы все стремимся. Но я не спешу", – сказал сын Михаэля Шумахера.