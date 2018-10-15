Кубок Кремля. Анастасия Потапова проиграла эстонке Контавейт

На крупном московском теннисном турнире Кубке Кремля, призовой фонд которого составляет 1,8 млн долларов, продолжаются матчи первого круга в состязания женщин. Россиянка Анастасия Потапова уступила опытной эстонке Анетт Контавейт в трех партиях.

"Восьмая" ракетка турнира в Москве Контавейт поначалу не посчитала Потапову серьезной соперницей и уступила в первой партии с неприличным счетом 2:6. Но теннисистка из Эстонии сумела в перерыве игры сделать правильные выводы и победила в двух следующих сетах – 6:3, 7:5.