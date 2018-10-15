РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Священный Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировал общественность председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он сообщил журналистам, что это решение – вынужденное, но, по его словам, "иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".

Заседание Священного Синода Русской православной церкви состоялось 15 октября в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии церкви на Украине и восстановлении ставропигии (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Было объявлено об отмене анафемы и всех запретов, наложенных Русской православной церковью на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, для того, чтобы восстановить его, а также главу еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей в церковных правах и сане.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.