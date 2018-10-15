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15 октября 201821:33 Виталий Кармазин

"Давос в пустыне" под угрозой: таинственное исчезновение журналиста вызвало скандал

Турецкие следователи осматривают генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В Эр-Рияде эту новость уже назвали попыткой "опередить саудовских коллег и замести следы" таинственного исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашшоги. И пока на Аравийском полуострове его дело лично курирует король, Анкара заявила, что знает о его теле. По версии турецких СМИ, репортера растворили в кислоте. После таких версий, растворяться начали инвесторы — западные компании одна за другой отказываются от участия в форуме "Давос в пустыне", до которого осталось чуть больше недели.

Совместная делегация Саудовской Аравии и Турции приехала в здание консульства 15 октября в 18 часов вечера по московскому времени. Задача следователей-криминалистов — осмотреть консульство и повести всестороннее расследование исчезновения и, возможно, убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашшоги.

Инцидент с Хашшоги вызвал такой резонанс, что десятки телеоператоров обступили забор вокруг консульства и не давали въехать машинам на территорию.

Первыми внутрь здания вошли следователи из Саудовской Аравии. Затем турецкие эксперты.

Первым делом приехавшие турецкие следователи оцепили территорию, натянув пеструю ленту. Впервые с момента исчезновения Хашшоги, турецкой стороне разрешили побывать в консульстве и провести там необходимые следственные действия. Попасть на территорию без разрешения властей Саудовской Аравии им было нельзя. Подобные односторонние действия запрещает Венская конвенция. Но накануне вечером между президентом Турции Рэджепом Тайип Эрдоганом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль Саудом состоялся телефонный разговор.

"Король поблагодарил Турцию за создание специальной команды для расследования смерти подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашшоги", — пояснили в эфире саудовского телевидения.

Турецкие эксперты указывают, что столь долгое согласование визита криминалистов в здание было выгодно саудовской стороне.

"Среди высокопоставленных лиц был и глава криминальной службы Саудовской Аравии. И мы думаем, он сделал все, чтобы убрать все следы преступления. И если внутри провели какие-то ремонтные работы — поменяли полы, покрасили стены, то вероятность найти следы ДНК практически исчезла", — констатирует эксперт по безопасности и охране Фэрамуз Эрдин.

Днем на глазах у всех в консульство приехала целая бригада уборщиков. С собой они привезли тележку со швабрами и несколько коробок с салфетками. Кто эти люди – пояснений не последовало.

В Турции уверены, что журналист был убит, а его тело расчленили медицинской пилой и вывезли на одной из машин диппредставительства, которые направились в резиденцию консула. Ее тоже хотят обыскать. Но пока попытки турецких следователей попасть внутрь резиденции безуспешны. Главы МИД Германии, Франции и Великобритании потребовали всеобъемлющих объяснений от королевства. А в США ряд сенаторов призвали Дональда Трампа отреагировать на убийство журналиста.

"Я только что говорил с королем Саудовской Аравии. И он сообщил, что ему ничего не известно о случившемся. Мне кажется, что за этим могли стоять некие "неконтролируемые убийцы". Кто знает?!" – высказался президент США Дональд Трамп.

По поводу возможных санкций высказались в самой Саудовской Аравии.

"Королевство подтверждает свое полное неприятие любых угроз и попыток подорвать свою стабильность", — заявили в Аравии.

После обвинений Саудовской Аравии в убийстве Хашшоги фондовый рынок королевства рухнул на 7 процентов. Под вопросом и проведение международного форума "Давос в пустыне" 23 октября. Многие крупные компании отказались от участия в нем. В частности, J.P.Morgan и Ford Motor.

А медиакомпании — партнеры форума — разрывают рекламные контракты. Своих не корреспондентов отозвали Financial Times, CNBC, CNN и The New York Times.

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