Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 октября 201821:12 Ярослав Красиенко

Бабочки и цветущие рододендроны: лето не хочет уходить из Москвы

Плюс 18 — таковы новые температурные ограничения для по-летнему разгулявшейся в середине октября погоды. Столичный солнцепек ежедневно бьет рекорд за рекордом и уже замахнулся на обновление почти 40-летнего осеннего максимума. Самое теплое 15 октября и в истории города на Неве, который за минувший уикенд пережил ренессанс велосипедных и речных прогулок, очередей в парках и попыток успеть съездить "в Комарово на шашлыки".

Лето, кажется, не желает уходить из Москвы: оно в каждой капле фонтанов, в жужжании пчел и на крыльях бабочек. Это должно было произойти только весной, но рододендроны буквально усыпаны бутонами. В "Аптекарском огороде" зацвели розы и колокольчики. Посетители радуются, а специалисты обеспокоены: растения могут погибнуть.

"Они думают, что продолжается лето, они продолжают расти, они не совсем готовы к уходу на зимовку", — объясняет Артем Паршин, ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ.

Зимовка откладывается и для обитателей зоопарка: африканские львы нежатся на солнце, жирафа, которого от любого похолодания бросает в дрожь, не торопятся переводить в теплое помещение, а он и не против. Еноты и медведи объедаются — так велит инстинкт.

"Я не знаю, радуются они или нет, об этом они не сообщают, но они пользуются каждым буквально днем для того, чтобы поесть", — рассказывает Елена Лысогорская, заведующая лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка.

Аномалии, куда ни посмотри: на балконах принимают солнечные ванны (это в октябре-то), а рестораны снова открывают летние веранды. Для Петербурга такая погода и вовсе чудо. В Петергофе до сих пор не отключили фонтаны, в парке очереди из желающих нагуляться и налюбоваться.

- Мы сегодня просто не удержались с подругой и вместо того, чтобы пойти на учебу, поехали гулять в центр, потому что улица просто манит.

В Москве в Царицыне и Коломенском пейзажи — мечта любого художника. С такой осенью нужно прощаться не торопясь.

"Слякотная осень никуда не денется. Уже на следующей неделе мы будем вспоминать о нынешнем тепле, потому что осень есть осень, ее никто не отменял, и дожди никто не отменял", — предупреждает Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС".

То, что Москву только ждет, на Алтае, в Сибири и на Урале уже случилось точно по расписанию. Сезон неторопливых прогулок по теплой осенней Москве, так неожиданно затянувшийся, продолжается. Резких заморозков синоптики не обещают. Но прокатиться на теплоходе так, чтобы на палубе не ежиться от ветра и холода, лучше в ближайшие дни. К концу недели заметно похолодает.

Сейчас

19:43

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

18:24

Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию саботажа

18:10

В Черногории задержали "ночных волков"

17:45

На севере Москвы трамвай переехал пешехода

16:15

Преступник, захвативший заложника в Кёльне, обезврежен

15:58

Пака и Гайсина наградили за вклад в "Кортеж"

15:45

Навального не стали обвинять в клевете

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

1 час назад
Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию саботажа

Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию саботажа

2 часа назад
Адвокат: фигуранту "кокаинового дела" предлагали дискредитировать российских дипломатов

Адвокат: фигуранту "кокаинового дела" предлагали дискредитировать российских дипломатов

2 часа назад
Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

50 минут назад
Освобождение заложника в Кёльне: полиция обнаружила раненую девочку

Освобождение заложника в Кёльне: полиция обнаружила раненую девочку

2 часа назад
В детсаду под Красноярском детей "воспитывали" иголками в язык

В детсаду под Красноярском детей "воспитывали" иголками в язык

7 часов назад
20 самых посещаемых городов мира в 2018 году

20 самых посещаемых городов мира в 2018 году

10 часов назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

12 часов назад
Пака и Гайсина, избитых футболистами, наградили за вклад в "Кортеж"

Пака и Гайсина, избитых футболистами, наградили за вклад в "Кортеж"

5 часов назад
Алексей Кравченко рассказал, как Элем Климов пытался ввести его в гипноз

Алексей Кравченко рассказал, как Элем Климов пытался ввести его в гипноз

6 часов назад
На Камчатке школьница спасла на пожаре пятерых детей

На Камчатке школьница спасла на пожаре пятерых детей

11 часов назад
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года

9 часов назад
В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

7 часов назад
"Черный маг" борется с мусором в подъезде наведением порчи и прыщей

"Черный маг" борется с мусором в подъезде наведением порчи и прыщей

6 часов назад
"Камерная" обстановка: Кокорин и Мамаев займутся в "Бутырке" спортом

"Камерная" обстановка: Кокорин и Мамаев займутся в "Бутырке" спортом

24 минуты назад
В Сирии открылись стратегические КПП на границе с Израилем и Иорданией

В Сирии открылись стратегические КПП на границе с Израилем и Иорданией

25 минут назад
В 2019 году может резко подорожать бензин

В 2019 году может резко подорожать бензин

1 час назад
В столичной подземке опровергли поломку светофоров по всей оранжевой ветке

В столичной подземке опровергли поломку светофоров по всей оранжевой ветке

1 час назад
Кошка помогла британке диагностировать рак

Кошка помогла британке диагностировать рак

2 часа назад
В Черногории задержали "ночных волков"

В Черногории задержали "ночных волков"

2 часа назад
Работник АвтоВАЗа два года майнил биткойны прямо в цеху

Работник АвтоВАЗа два года майнил биткойны прямо в цеху

3 часа назад
На севере Москвы трамвай переехал пешехода

На севере Москвы трамвай переехал пешехода

3 часа назад
Академия Генштаба раскрыла потери Красной армии в сражении под Прохоровкой

Академия Генштаба раскрыла потери Красной армии в сражении под Прохоровкой

3 часа назад
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период

Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период

4 часа назад
Топ-5 самых необычных ароматов в истории парфюмерии

Топ-5 самых необычных ароматов в истории парфюмерии

4 часа назад
Десять триллионов кадров в секунду: создана самая быстрая в мире камера

Десять триллионов кадров в секунду: создана самая быстрая в мире камера

4 часа назад
Водитель рухнувшего с парковки "Мерседеса" перепутал педали

Водитель рухнувшего с парковки "Мерседеса" перепутал педали

4 часа назад
Навального не стали обвинять в клевете на следователя

Навального не стали обвинять в клевете на следователя

4 часа назад
Юные хоккеисты устроили массовую драку в Свердловской области

Юные хоккеисты устроили массовую драку в Свердловской области

5 часов назад
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross

Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross

5 часов назад
В анализах футболиста Тигиева не нашли амфетамина

В анализах футболиста Тигиева не нашли амфетамина

5 часов назад
Тест: Samsung Galaxy Note9 обошёл iPhone XS Max по важнейшему показателю

Тест: Samsung Galaxy Note9 обошёл iPhone XS Max по важнейшему показателю

5 часов назад
"Адская карусель" или "Глас Сатаны". Жириновский рассказал о новом супероружии

"Адская карусель" или "Глас Сатаны". Жириновский рассказал о новом супероружии

7 часов назад
Кремль: Трамп не озвучил прямых обвинений в адрес Путина

Кремль: Трамп не озвучил прямых обвинений в адрес Путина

7 часов назад
Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям

Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям

7 часов назад
В кемеровском микрорайоне земля уходит из-под ног

В кемеровском микрорайоне земля уходит из-под ног

8 часов назад
"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

8 часов назад
ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

8 часов назад
В Балакове мужчина в "папахе, как у Хабиба" напал на отстреливающегося водителя автобуса. Видео

В Балакове мужчина в "папахе, как у Хабиба" напал на отстреливающегося водителя автобуса. Видео

9 часов назад
Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры

Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры

9 часов назад
Призраки русской усадьбы

Призраки русской усадьбы

9 часов назад
От жирной пищи могут пострадать ваши дети, внуки и правнуки

От жирной пищи могут пострадать ваши дети, внуки и правнуки

9 часов назад
Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

9 часов назад
Футболист "Локомотива" Тарасов шесть лет не платит алименты

Футболист "Локомотива" Тарасов шесть лет не платит алименты

9 часов назад
Искусственный интеллект научился распознавать рак груди лучше человека

Искусственный интеллект научился распознавать рак груди лучше человека

9 часов назад
Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков

Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков

9 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

10 часов назад
Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

10 часов назад
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

22 часа назад