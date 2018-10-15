Бабочки и цветущие рододендроны: лето не хочет уходить из Москвы

Плюс 18 — таковы новые температурные ограничения для по-летнему разгулявшейся в середине октября погоды. Столичный солнцепек ежедневно бьет рекорд за рекордом и уже замахнулся на обновление почти 40-летнего осеннего максимума. Самое теплое 15 октября и в истории города на Неве, который за минувший уикенд пережил ренессанс велосипедных и речных прогулок, очередей в парках и попыток успеть съездить "в Комарово на шашлыки".

Лето, кажется, не желает уходить из Москвы: оно в каждой капле фонтанов, в жужжании пчел и на крыльях бабочек. Это должно было произойти только весной, но рододендроны буквально усыпаны бутонами. В "Аптекарском огороде" зацвели розы и колокольчики. Посетители радуются, а специалисты обеспокоены: растения могут погибнуть.

"Они думают, что продолжается лето, они продолжают расти, они не совсем готовы к уходу на зимовку", — объясняет Артем Паршин, ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ.

Зимовка откладывается и для обитателей зоопарка: африканские львы нежатся на солнце, жирафа, которого от любого похолодания бросает в дрожь, не торопятся переводить в теплое помещение, а он и не против. Еноты и медведи объедаются — так велит инстинкт.

"Я не знаю, радуются они или нет, об этом они не сообщают, но они пользуются каждым буквально днем для того, чтобы поесть", — рассказывает Елена Лысогорская, заведующая лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка.

Аномалии, куда ни посмотри: на балконах принимают солнечные ванны (это в октябре-то), а рестораны снова открывают летние веранды. Для Петербурга такая погода и вовсе чудо. В Петергофе до сих пор не отключили фонтаны, в парке очереди из желающих нагуляться и налюбоваться.

- Мы сегодня просто не удержались с подругой и вместо того, чтобы пойти на учебу, поехали гулять в центр, потому что улица просто манит.

В Москве в Царицыне и Коломенском пейзажи — мечта любого художника. С такой осенью нужно прощаться не торопясь.

"Слякотная осень никуда не денется. Уже на следующей неделе мы будем вспоминать о нынешнем тепле, потому что осень есть осень, ее никто не отменял, и дожди никто не отменял", — предупреждает Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС".

То, что Москву только ждет, на Алтае, в Сибири и на Урале уже случилось точно по расписанию. Сезон неторопливых прогулок по теплой осенней Москве, так неожиданно затянувшийся, продолжается. Резких заморозков синоптики не обещают. Но прокатиться на теплоходе так, чтобы на палубе не ежиться от ветра и холода, лучше в ближайшие дни. К концу недели заметно похолодает.