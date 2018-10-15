"Пальцы веером": в Зауралье появились сайентологи
В Зауралье высадился десант сайентологов — последователей учения американского фантаста Рона Хаббарда — тоталитарной религии, использующей методы психологической манипуляции. Проповедники в желтых одеждах оккупировали парк культуры в Кургане, призывая всех прохожих заплатить за курс обучения и решить проблемы с работой, поправить здоровье или постичь тайны бессмертия.
Сеанс одурачивания. Сайентологи вместо таблеток внедряют ассисты — массаж для плюшевой обезьяны.
"Пальцы веером. От плеч до ключицы. Ключицы где? Вот они ключицы", — показывает инструктор Раиса на игрушке.
Потом и сами ложимся на кушетку. Раиса на живом манекене демонстрирует секрет долголетия: оказывается, если растопыренными пальцами щекотать ребра, то можно поставить человека на ноги. Это называется — делать ассисты.
Но вся суть ассиста — в самовнушении. Когда уже невмоготу крутиться на кушетке под нажимом чужих рук, человек готов признаться в чудесном спасении. Если поверить в это, можно дойти до крайности.
"Упущенное время может привести к тому, что пройдена точка невозврата. К сожалению, врачи уже не смогут оказать помощь, которая продлила бы пациенту жизнь", — рассказывает Елена Воронович, заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помощи населению РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова.
Самый продолжительный тренинг длится семь часов. Так, якобы, учат общаться. Надо сидеть неподвижно с закрытыми глазами до первого неловкого движения.
"Ничего нельзя, сидим, не шевелимся. – Он давно сидит (показываем на подростка) . — Он давно сидит. Он вчера столько же сидел. – Мы так же будем сидеть? — Также", — поясняет другая инструктор.
Подросток как под гипнозом сидит уже несколько часов. Ему лишь изредка разрешают встать. И снова возвращаются к дрессировке. Николай Земляков свой путь в сайентологию тоже начинал с этого.
"Там есть уровни — "оти" — оперирующего духа, что вы получите собственное бессмертие, вы не умрете", — говорит бывший саентолог.
"Это бред, это бред! Все умирают!", — замечает Земляков.
Он ушел, супруга вырваться не смогла: бросила мужа с двумя детьми и уехала в Санкт-Петербург — за бессмертием. Младшей дочери тогда было семь. Сайентологам категорически запрещено общаться с близкими, если те — против этой идеологии.
"Я не хочу, чтобы мама разорвала со мной отношения. Я маме говорю, что да, круто, что у тебя все получается. Но с другой стороны, получается, я вру ей. Я не хочу, чтобы мама вот разорвала со мной отношения", — рассказывает Анна Землякова.
Когда гастролеры в желтых майках заехали в Курган, православные устроили протест: стояли с рукописными плакатами, раздавали листовки: "Осторожно, секта".
"Говорят, что сайентология — религия богатых. Вовсе нет! С бедными, наоборот, проще начать. Сказать: "Ты понимаешь, почему ты такой неудачник? Потому что ты не знаешь, как правильно. А ты возьми кредит. Этот кредит решит твои проблемы", — говорит Алла Просекова, преподаватель воскресной школы.
Они предупреждали людей, сайентологи — предупреждали их — в грубой форме, с угрозами. Настоятельно рекомендовали — не мешать.
"Я не хочу с вами общаться, потому что у вас злые намерения!" – заявила Ольга Павлова, сайентолог.
Ольга Павлова называет себя главной. Радист по образованию, она служила на флоте, последние 12 лет — служит учению американского фантаста Рона Хаббарда. Павлова проходила обучение в США. И в "Морской организации" — это центр управления сайентологов.
Резидентов этого деструктивного культа готовят на закрытой базе в подмосковном Лосино-Петровском. Вот за этим высоким забором, обнесенном колючей проволокой, где обитатели практически оторваны от внешнего мира. Тот, кто соглашается здесь жить, подписывает контракт на 1 миллиард лет. Человека убеждают, что он проживет не одну жизнь, а несколько. И в каждой последующей сможет сюда вернуться.
Андрей Снегов жил на этой базе. Сюда его привела мать, когда парню было всего 16. Это организация больше напоминает колонию строго режима: за провинность — наказывали, заставляли перебирать мусор. За тяжелую физическую работу платили 50 рублей в неделю. Почти не кормили.
"Сначала ел персонал и, что там оставалось — эта жижа, гущу всю выедали, бульон оставался нам. Мы это разбавляли кашей гречневой, чтобы хоть как-то там было сытно", — рассказывает он.
Сайентологи теряют влияние, денег стали собирать намного меньше. Видимо, поэтому решили сделать ход конем, отправившись в турне по Уралу. Отработав месяц в Кургане, собрали группу последователей — из двух бабушек и одного дедушки. Теперь они будут продвигать фантастические идеи спасительных ассистов на плюшевых обезьянах.
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