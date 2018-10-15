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Церковный раскол на Украине 50 минут назад

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15 октября 201823:35

Эксперт Общественной палаты РФ: в решениях Константинополя верх взяла политика

Махонин Андрей /ТАСС

РПЦ до последнего взывала к здравомыслию Константинопольского патриархата, который в решениях по Украине придерживался политических соображений. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По ее словам, Константинополь не понял, что, предоставляя автокефалию (статус поместной церкви), он в первую очередь способствует потере связей между всем православным миром. И со стороны РПЦ пойти на разрыв евхаристического общения является мерой вынужденной, ведь российские иерархи до последнего пытались достучаться до здравого смысла.

"В данном случае взяла верх политика, которая, по всей видимости, не только не дала Константинополю объективно оценить риски этих решений, но не оставила, по сути, выбора", — сказала Сутормина РИА Новости, добавив, что в религиозные решения, касающиеся передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, не вмешивалась даже советская антирелигиозная власть.

Ранее Константинопольский патриархат впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, он фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. В ответ на это РПЦ приняла решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом​​​.

По словам руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона, координирующего центра в православной церкви больше нет, так как Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался.

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