От рака скончался один из основателей Microsoft - Пол Аллен

От ракового заболевания скончался один из основателей американской компании Microsoft Пол Аллен. Ему было 65 лет.

В октябре Аллен объявил, что у него диагностирована лимфома, сообщает ТАСС.

Компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, Пол Аллен вместе с Биллом Гейтсом создал в 1975 году.

В списке миллиардеров "Форбс" 2018 года бизнесмен занимал 44-е место с состоянием 20,5 млрд долларов.