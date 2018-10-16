Российские спортсмены завоевали пять медалей на Юношеских играх

В столице Аргентины Буэнос-Айресе продолжаются Юношеские игры. Российские спортсмены завоевали пять медалей в очередной день соревнований – три серебряных и две бронзовых.

Гимнастка Ксения Клименко стала второй в упражнениях на бревне. Сергей Найдин занял третье место в упражнениях на брусьях.

Мария Кочанова стала второй в прыжках в высоту. Ульяна Клюева завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетболист Никита Ремизов занял третье место в конкурсе бросков сверху.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете. Наши юные спортсмены завоевали 8 наград (24 золотые, 15 серебряных и девять бронзовых).