В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

В Башкирии обстреляли автобус с хоккеистами магнитогорской команды "Стальные топоры".

Инцидент произошел в селе Сибай, где проходил матч между командами "Альянс" (Сибай, Башкирия) и "Стальными топорами". Команда из Магнитогорска победила со счетом 9:1.

После окончания игры кто-то выстрелил в автобус, предположительно, из мелкокалиберного оружия. Одно из стекол было прострелено насквозь. В результате инцидента никто не пострадал.

Федерации хоккея Магнитогорска потребовала провести расследование инцидента и установить виновных. Как сообщили в пресс-службе "Интерфаксу", это не первый случай с участием сибайских любительских команд. В одном из прошлых сезонов на матче "Горняка" были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров. Руководство ФХМ приняло решение отстранить команды Сибая от участия в чемпионате до выяснения обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что полиция проводит проверку по сообщению об обстреле. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.