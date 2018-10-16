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Глобальное потепление и климат Земли 47 минут назад
Изменение климата грозит дефицитом пива во всём мире
Климатические явления, связанные с глобальным потеплением, например, длительная засуха или жара, могут привести к дефициту пива во всём мире. К такому выводу пришла международная группа учёных из Великобритании, Китая, Мексики и США.
Авторы работы, опубликованной в издании Nature Plants, предупреждают, что затяжная засуха и рост температур могут привести к значительному снижению мирового урожая ячменя. Соответственно, это повлияет на запасы злаков, используемых для производства пива, что в конечном итоге приведёт к резкому падению потребления напитка и росту цен на него.
Не секрет, что пиво – один из самых популярных алкогольных напитков, и он является довольно давним изобретением. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как археологи раскопали в Израиле самую древнюю пивоварню.
В последнее время климатологи всё чаще поднимают вопрос о влиянии глобального потепления на различные культуры: они оценивают риски и прогнозируют последствия. Собственно, специалисты делают это не ради красного словца: недавняя работа показала, что ближайшие пять лет будут ещё теплее, чем им положено, в связи с глобальным потеплением.
"Всё больше учёных начинают изучать влияние изменения климата на производство продовольственных продуктов, сосредотачивая своё внимание на основных культурах, таких как пшеница, кукуруза, соя и рис", — говорит ведущий автор работы Дабо Гуань (Dabo Guan) из Университета Восточной Англии.
Между тем, продолжает исследователь, изменение климата может повлиять на доступ к товарам, которые люди покупают "ради удовольствия", даже в большей степени, чем к основным продуктам питания.
Международная группа учёных решила выяснить, как изменение климата скажется на производстве пива. Основываясь на ряде возможных климатических сценариев, исследователи определили экстремальные климатические явления и смоделировали их влияние на урожайность ячменя в 34 регионах мира. Кроме того, они оценили вероятные изменения цен на напиток.
Выяснилось, что объём производства ячменя снизится на 3-17%, в зависимости от суровости климатических условий. Естественно, сокращение мировых поставок злаков приведёт к значительному уменьшению объёма ячменя, используемого для производства пива.
Согласно худшему варианту, потребление пива во всём мире сократится на 16 процентов, или на 29 миллиардов литров (примерно столько выпивает в год население США). Цены на пиво в среднем удвоятся.
Согласно наиболее благополучному сценарию, основанному на модели с менее суровыми климатическими условиями, потребление пива во всём мире упадёт на 4 процента, а цены вырастут на 15 процентов.
Эффект от изменения климата будет наиболее заметен в Китае, где пьют больше всего пива. По предположению учёных, в Поднебесной количество выпиваемого напитка уменьшится на 4,34 миллиарда литров.
В Великобритании этот показатель упадёт на 0,37-1,33 миллиарда, а в США — на 1,08-3,48 миллиарда.
Авторы работы отмечают, что изменения цен на пиво связаны с желанием и возможностью потребителей платить за напиток. Иными словами, они готовы платить большую сумму, но не готовы отказываться от удовольствия. В связи с этим наибольший рост цен приходится на относительно богатые страны, жители которых любят потреблять хмельной напиток.
Кстати, ранее учёные сообщили другую неприятную новость: к 2050 году мир может остаться без натурального кофе.
Кроме того, изменение климата, как предсказывают исследователи, станет причиной недосыпа людей, уничтожения трети всех паразитов планеты и непригодности большинства городов мира для проведения Олимпийских игр.
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