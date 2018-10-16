Вылетевшие с дороги "Жигули" приземлились на пешехода в Барнауле

Житель Барнаула попал в больницу в тяжелом состоянии после серьезной аварии на тротуаре — вылетевшая с дороги отечественная "семерка" в буквальном смысле приземлилась на 34-летнего мужчину, сообщает "Алтайская правда". Полет "Жигулей" запечатлела камера регистратора.

ДТП произошло около 09:30 утра 15 октября напротив дома 153а по улице Малахова. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости ВАЗ-21074 съехал с дороги, пересек парковку и взмыл в воздух, "использовав" газон в качестве трамплина. Пролетев несколько метров, автомобиль приземлился на пешехода, а затем врезался в здание.

"Приступ эпилепсии был у водителя, когда приехали ДПС. Сотрудник ему язык выправлял. Пешеход был не в том месте и не в то время", — рассказала очевидец аварии.

В управлении ГИБДД, впрочем, информацию о том, что владельцу "Жигулей" стало плохо за рулем, не подтвердили.

Пострадавшего пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, водителю тоже потребовалась медицинская помощь, но о его самочувствии ничего не сообщается.