Бой учебный, победа настоящая. Су-27 одолел F-15 в воздушной схватке

Учебный бой истребителей Су-27 ВВС Украины и F-15C нацгвардии США закончился в пользу пилота ВСУ. Как рассказал украинский летчик, справиться с противником ему помогла лучшая маневренность самолета "Сухого", особенно на ближней дистанции в полтора километра, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на СМИ Незалежной.

Воздушный бой состоялся в рамках учений НАТО "Чистое небо 2018". В этих маневрах принимают участие вооруженные силы Бельгии, Великобритании, Польши, США и ряда других стран Североатлантического альянса и его союзников.

Су-27 – это советский и российский истребитель четвертого поколения. Его создавали именно как ответ на появления в США F-15. Даже задачи у них одинаковые: завоевание господства в воздухе. Что интересно, тестирование первых прототипов показало, что американскому аналогу они уступают. Советские конструкторы недооценили самолет вероятного противника и сделали Су-27, точнее его опытный образец, слишком тяжелым.

Однако КБ "Сухого" проделало масштабную работу над ошибками и построило самолет, который заметно превосходил всех конкурентов. Получился маневренный самолет, способный разгоняться до 1400 километров в час у земли и пролететь до 3500 километров. На 10 точках подвески помещается почти 4,5 тонн оружия.

F-15 также называют высокоманевренным тактическим истребителем для завоевания господства в воздухе. По своим летным характеристикам он уступает советской машине, хотя и не на много. А максимальный взлетный вес у двух машин совпадает – 30 тонн. На борт F-15 может взять 4 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9 Sidewinder и столько же ракет среднего радиуса действия AIM-120. Стоимость каждого F-15 в модификации C составляет почти 30 миллионов долларов.