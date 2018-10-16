Бранислав Иванович может уйти из "Зенита" в "Барселону"

Сербский защитник Бранислав Иванович может покинуть "Зенит" в январе. 34-летнего футболиста хотят видеть в "Барселоне".

"Барселона" потеряла защитников Самюэля Умтити и Томаса Вермалена и испытывает проблемы с обороной. Чемпионы Испании хотят арендовать на полгода опытного игрока обороны. Первым в списке потенциальных новичков значится защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович.

Бранислав Иванович пришел в "Зенит" зимой 2017 года из "Челси". В составе лондонского клуба выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, дважды становился чемпионом Англии. До перехода в "Челси" Иванович отыграл два сезона в "Локомотиве".