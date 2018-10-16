Водитель устроил стрельбу у столичного ТЦ "Метрополис"

Водитель устроил стрельбу возле торгового центра "Метрополис" на севере Москвы.

По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт. Один из водителей выстрелил из травматического пистолета в окно машины оппонента. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД, в результате инцидента никто не пострадал. Ведется поиск стрелявшего водителя. По данным ТАСС, в городе введен план "Перехват".