В Твери произошла авария с участием полицейской кинологической машины. Видео

Авария произошла, когда кроссовер не пропустил машину полицейских мчащуюся со включенными спецсигналами — инцидент произошел в Твери сегодня, 16 октября.

Очевидец снял на камеру своего регистратора видео момента столкновения трех автомобилей: машина кинологической службы полиции врезалась в кроссовер, а затем, потеряв управление, в легковушку.

К настоящему времени известно, что никто из людей в результате аварии не пострадал. Информация о перевозке собак в полицейской машине пока что отсутствует.