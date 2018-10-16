Массовая авария с участием автобуса в Калифорнии попала на видео

Сорок человек получили травмы в результате массовой аварии с участием автобуса на трассе под Лос-Анджелесом. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Дорожный инцидент произошел около часа дня по местному времени в минувшее воскресенье, 14 октября. На кадрах видно, как автобус с 37 пассажирами, возвращавшимися домой с церковного форума, задевает следовавший перед ним автомобиль, после чего пересекает три полосы, преодолевает отбойник и оказывается на "встречке", где в него врезался еще один автомобиль.

Помощь медиков потребовалась 40 пострадавшим, 25 из их числа доставили в больницу, причем пятерых — в тяжелом состоянии.

Официальной информации о причинах ДТП не поступало, но местные журналисты не исключают, что столкновению предшествовал конфликт или спор между водителями.