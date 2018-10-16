Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 октября 201815:34

Массовая авария с участием автобуса в Калифорнии попала на видео

Fox8

Сорок человек получили травмы в результате массовой аварии с участием автобуса на трассе под Лос-Анджелесом. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

 

Дорожный инцидент произошел около часа дня по местному времени в минувшее воскресенье, 14 октября. На кадрах видно, как автобус с 37 пассажирами, возвращавшимися домой с церковного форума, задевает следовавший перед ним автомобиль, после чего пересекает три полосы, преодолевает отбойник и оказывается на "встречке", где в него врезался еще один автомобиль.

Помощь медиков потребовалась 40 пострадавшим, 25 из их числа доставили в больницу, причем пятерых — в тяжелом состоянии.

Официальной информации о причинах ДТП не поступало, но местные журналисты не исключают, что столкновению предшествовал конфликт или спор между водителями.

Сейчас

15:08

Медведев: за год кибератаки отняли у России 600 миллиардов

14:52

Знаменитую Андреевскую церковь в Киеве хотят отдать Константинополю

14:18

Водитель устроил стрельбу у столичного ТЦ "Метрополис"

14:05

На АЗС могут разрешить продажу алкоголя

12:47

Погиб бывший владелец "Спорт-Экспресса" Иван Рубин

12:30

Космонавт Овчинин рассказал, что чувствовал во время аварийной посадки

11:55

Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Медведев: за год кибератаки отняли у России 600 миллиардов

Медведев: за год кибератаки отняли у России 600 миллиардов

38 минут назад
Космонавт Овчинин рассказал, что чувствовал во время аварийной посадки

Космонавт Овчинин рассказал, что чувствовал во время аварийной посадки

3 часа назад
Водитель устроил стрельбу у столичного ТЦ "Метрополис"

Водитель устроил стрельбу у столичного ТЦ "Метрополис"

1 час назад
Знаменитую Андреевскую церковь в Киеве хотят отдать Константинополю

Знаменитую Андреевскую церковь в Киеве хотят отдать Константинополю

54 минуты назад
Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

3 часа назад
Александр Наумов признался, что предал фамилию отца

Александр Наумов признался, что предал фамилию отца

36 минут назад
10 самых курящих стран мира

10 самых курящих стран мира

3 часа назад
Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

4 часа назад
Санитары психбольницы на Урале записали издевательства над пожилым пациентом

Санитары психбольницы на Урале записали издевательства над пожилым пациентом

3 часа назад
Умер один из "отцов" мирового телевидения Марк Кривошеев

Умер один из "отцов" мирового телевидения Марк Кривошеев

2 часа назад
РПЦ: причащаться на Афоне больше нельзя, но можно поклоняться святыням

РПЦ: причащаться на Афоне больше нельзя, но можно поклоняться святыням

3 часа назад
Погиб бывший владелец "Спорт-экспресса" Иван Рубин

Погиб бывший владелец "Спорт-экспресса" Иван Рубин

3 часа назад
Ненужное наследие: как в Калуге сносили исторический дом, восстановленный волонтерами

Ненужное наследие: как в Калуге сносили исторический дом, восстановленный волонтерами

5 часов назад
Страховщикам запретят чинить автомобили бэушными запчастями с разборки

Страховщикам запретят чинить автомобили бэушными запчастями с разборки

1 час назад
На АЗС могут разрешить продажу алкоголя

На АЗС могут разрешить продажу алкоголя

1 час назад
Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают

Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают

1 час назад
Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно?

Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно?

1 час назад
Бой учебный, победа настоящая. Су-27 одолел F-15 в воздушной схватке

Бой учебный, победа настоящая. Су-27 одолел F-15 в воздушной схватке

1 час назад
Легендарный Winamp переродится в 2019-м

Легендарный Winamp переродится в 2019-м

1 час назад
Двигатели автомобилей "Кортеж" будут ставить на самолеты

Двигатели автомобилей "Кортеж" будут ставить на самолеты

2 часа назад
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: не "золотая" середина с необычной камерой

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: не "золотая" середина с необычной камерой

3 часа назад
Путин: инфляция и безработица на низком уровне, но экономике нужен рост

Путин: инфляция и безработица на низком уровне, но экономике нужен рост

3 часа назад
Новые Porsche Panamera GTS: названы российские цены

Новые Porsche Panamera GTS: названы российские цены

3 часа назад
"СуперБобровы" возвращаются: семейка переходит на сторону добра

"СуперБобровы" возвращаются: семейка переходит на сторону добра

3 часа назад
Автобусные перевозки придется опять лицензировать

Автобусные перевозки придется опять лицензировать

3 часа назад
Москвичи скупают квартиры после слухов о запрете доллара

Москвичи скупают квартиры после слухов о запрете доллара

4 часа назад
Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво

Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво

4 часа назад
Суммарный эффект чемпионата мира для России составил чуть менее триллиона рублей

Суммарный эффект чемпионата мира для России составил чуть менее триллиона рублей

4 часа назад
"Разблокировка" на 100 миллионов: мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров

"Разблокировка" на 100 миллионов: мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров

4 часа назад
Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

4 часа назад
Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

4 часа назад
Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

5 часов назад
Юный Тесла XXI века: шаг в новое измерение

Юный Тесла XXI века: шаг в новое измерение

5 часов назад
В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

5 часов назад
Самую дешевую квартиру в Москве сдадут только мужчине

Самую дешевую квартиру в Москве сдадут только мужчине

5 часов назад
В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

5 часов назад
Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

5 часов назад
Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

5 часов назад
"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

5 часов назад
Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

6 часов назад
4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

7 часов назад
В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

7 часов назад
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

7 часов назад
В США - новый скандал с утечкой данных

В США - новый скандал с утечкой данных

8 часов назад
Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

8 часов назад
В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

8 часов назад
Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

8 часов назад
Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

8 часов назад
Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

9 часов назад
Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

11 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35