Путин примет участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны

11 ноября президент России Владимир Путин планирует посетить Париж и принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Как рассказал "Интерфаксу" помощник главы государства Юрий Ушаков, детали визита еще предстоит обсудить, однако уже сейчас известно, что Путин поучаствует в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон, и в торжественном мероприятии на Елисейских полях.

При этом Ушаков отметил, что вопрос об организации в Париже переговоров Путина и президента США Дональда Трампа пока не обсуждался.